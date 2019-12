Desafío Levantemos Chile entregará ayuda y regalos de Navidad tras incendio en Valparaíso

El Desafío Levantemos Chile tiene contemplado hacer llegar este lunes 250 kits de higiene y materiales de construcción a los sectores arrasados por el incendio de Nochebuena en Valparaíso.

Esto gracias a una campaña de recaudación de fondos que llevó adelante la organización fundada por Felipe Cubillos, la que también consideró la compra de regalos de Navidad para todos los niños catastrados.

El director ejecutivo Nicolás Birrell indicó que "estuvimos ahí el 25 (de diciembre) a primera hora, el día de Navidad, y lo que vimos fue fundamentalmente necesidades de higiene. Luego vamos a hacer un kit constructivo y finalmente el lunes vamos a celebrar ahí la Navidad con todos los niños de San Roque, que desgraciadamente no pudieron celebrar la Navidad, se les quemaron todos los regalos y estuvieron ahí pasándolo bastante mal".

"Vamos a hacer una Navidad muy linda, con mucho significado y con sentido para todos los niños que no pudieron celebrarla. Nosotros siempre decimos que el peor terremoto, incendio, aluvión es el social", agregó.

No sólo lo perdieron todo, sino que también se quedaron sin una de las fechas más esperadas del año. Por esto, además de llevar kits de higiene y materiales de construcción, este lunes disfrutaremos junto a ellos la Navidad que no pudieron tener. #LevantemosValparaíso pic.twitter.com/H5IlmdLbEn — Desafío L. Chile (@DesafioChile) December 28, 2019

Dino Gordillo regaló cientos de palas y guantes

Además, este sábado el humorista Dino Gordillo llegó hasta el sector afectado por el siniestro con 100 palas y 200 pares de guantes para las obras de limpieza y reconstrucción.

"De repente aparezco por ahí piolita, calladito y lo decidimos en familia. Compré 100 palas, compré 200 pares de guantes que los fui a dejar esta mañana con mi hijo Aldo. Lo que más me sorprendió en Valparaíso es que no había nadie triste, no había ninguna persona triste pese a la catástrofe. Estaban todos negros, no se distinguían entre nadie, todos trabajando al hombro, pero todos felices, buenos para la talla, peluseamos, me trataron con mucho cariño, con mucho respeto", declaró.

El humorista dijo esperar que "ojalá se repongan luego de esta tragedia".