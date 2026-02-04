Dos botes pesqueros chocaron en la Región de Valparaíso

Dos botes pesqueros chocaron en las cercanías de la bahía de Concón durante la madrugada de este miércoles, accidente del que fue informada la Armada tras el llamado de uno de los pescadores quien detalló que el choque ocurrió en las proximidades de la Caleta San Pedro.

El capitán de Puerto de Valparaíso, capitán de Fragata Jacob Silva, detalló que "se constató que, producto del accidente, resultaron dos tripulantes con lesiones leves. Uno de ellos presentaba una lesión facial con sangrado visible y el segundo refería dolores múltiples. Ambos fueron trasladados por una embarcación de apoyo, desembarcados en Caleta Higuerillas y posteriormente derivados a un centro asistencial para su evaluación médica".

Además, agregó que "producto de la colisión, uno de los botes se encuentra volcado y semi hundido, sin tripulación a bordo, a la espera de personal y embarcaciones que permitan intentar su reflotamiento".

La Autoridad Marítima reiteró el llamado a extremar las medidas de seguridad durante las faenas y navegaciones, mantener una adecuada vigilancia y cumplir con la normativa vigente, con el objetivo de prevenir accidentes que puedan poner en riesgo la vida humana en el mar.