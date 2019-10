Habló joven que, acusan, lleva más de 10 años encerrada en Viña del Mar

Este miércoles, se conoció una grave denuncia en la región de Valparaíso, la que aseguraba que una mujer de 30 años con problemas mentales estaba encerrada en un departamento por 16 años.

La acusación fue hecha por la presidenta de la Junta de Vecinos del sector Gloria Navales de Viña del Mar. Sin embargo, a la historia le faltaba una parte: la de la mujer que estaría encerrada.

El matinal "Contigo en La Mañana" conversó con la madre de la supuesta afectada, quien es sindicada como responsable de mantener a su hija en malas condiciones sanitarias, con un mal olor que afectó a vecinos.

"¿Por qué no se preocupan de los delincuentes que viven en este lugar? De drogadictos, de esa gente deberían preocuparse y no meterse en las vidas ajenas", respondió la mujer, claramente molesta.

"Yo la cuido, son puros cahuines de la gente de acá abajo y al lado. Acá vive mi hija”, añadió la madre de la joven que sacó la voz.

La supuesta víctima, identificada como Marion, sacó la voz. "Eso es mentira, es irrisorio. Jamás he estado encerrada acá. Yo no vivo acá, vivo en el sur. Vengo por temporada y ahora vine por las Fiestas Patrias. Son inventos", dijo tras la cortina.

"No trabajo, y sí salgo del departamento. A mí se me perdió la llave, salgo con mi mamá, pero soy más hogareña. Es mi vida, ya tengo 30 años. Una semana no es mucho", agregó la joven, que no quiso salir ni dejó pasar a los periodistas.

La madre aceptó que viven sin agua, aunque culpó a los vecinos. "No tenemos agua, pero traigo yo", dijo la mamá, en una vivienda que tiene los vidrios rotos. "¿Ustedes no sienten el olor que hay?", preguntó el periodista. "No", le respondieron.