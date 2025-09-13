Indignación en Quilpué por asesinato a disparos de perrito

Un acto de profunda crueldad consterna a la comuna de Quilpué, en la Región de Valparaíso: el asesinato a disparos de un perrito.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el hecho ocurrió pasada la medianoche del sábado, alrededor de las 00:15 horas, cuando el can comunitario "Negrito" fue asesinado de un disparo en la cabeza.

El trágico suceso ocurrió en plena vía pública, frente al acceso del centro asistencial, un lugar con constante tránsito de pacientes, personal de salud y vecinos.

"Negrito", un can de aproximadamente 12 años, sin dientes y con dificultades para moverse, era un animal que -según habitantes del sector- irradiaba cariño y fidelidad, siendo compañía diaria para muchos. Contaba con sus vacunas al día y estaba inscrito conforme a la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas.

Su presencia era un consuelo para quienes lo conocían, y su brutal muerte ha provocado dolor e indignación profunda en toda la comunidad.

Detalles del violento hecho

Según el testimonio directo de una funcionaria del hospital, el incidente comenzó cuando "Negrito" percibió una persona y comenzó a ladrar. Acto seguido, se escuchó un fuerte disparo.

La testigo encontró a "Negrito" tendido en un charco de sangre. El autor del disparo se identificó como funcionario de la PDI y reaccionó con violencia, manteniendo una actitud agresiva pese a la gravedad del hecho.

Este suceso constituye un delito de maltrato animal y amenaza la seguridad pública debido al uso irresponsable de un arma de fuego en un espacio altamente concurrido y asistencial.

Debido a este violento hecho, la diputada Carolina Marzán (PPD) elevó un "oficio urgente" exigiendo investigación y sanciones ejemplares para este acto desproporcionado e injustificado.

Hospital y Municipalidad anuncian querella

A través de un comunicado, el Hospital de Quilpué subrayó la "especial gravedad" de lo sucedido, no solo por la "pérdida de un animal querido por nuestra comunidad hospitalaria", sino también porque "puso en riesgo la salud y seguridad de funcionarios y usuarios del hospital".

"El Negrito era parte de la vida diaria del hospital" y su partida causa profundo dolor en nuestra comunidad hospitalaria", señaló el comunicado, destacando que funcionarias y funcionarios "se encargaban de su alimentación, de mantenerlo desparasitado y con sus vacunas al día".

De acuerdo con la información preliminar recabada por el hospital, la persona que "efectuó los disparos se identificó como funcionario policial", en circunstancias que deberán ser esclarecidas.

El Hospital enfatizó su "preocupación por el uso de armas de fuego" cerca del hospital, lugar que debe resguardar la seguridad de pacientes, familias y equipos de salud.

Ante este grave incidente, el recinto asistencial anunció: "Hemos tomado la decisión de presentar una querella", y los antecedentes ante las autoridades competentes para la determinación de todo tipo de responsabilidades que puedan convergir respecto de los hechos investigados.

A las acciones legales se sumó también la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, recalcando que "los animales son familia (...) Cuando hablamos de respeto y justicia también hablamos de los animales y la Ley de Tenencia Responsable así lo establece. Por lo anterior, es que recabaremos los antecedentes para presentar una querella y que sea sancionado el autor".

La pena de cárcel que arriesga el presunto responsable es de 541 días a 3 años, así como el pago de una multa y una pena accesoria de inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de animales.

Gobierno compromete investigación rigurosa

En tanto, el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, aseveró que un funcionario PDI usó su arma contra el perro callejero, dándole muerte.

"Habrá una investigación del Ministerio Público para esclarecer cómo sucedieron los hechos", indicó la autoridad, antes de asegurar que como Gobierno "no avalamos ninguna circunstancia o situación de maltrato animal".

"La investigación permitirá determinar las responsabilidades que correspondan, con apego a la ley", cerró Cueto.