Joven acusó abuso en micro: "Le dije al chofer que me estaban corriendo mano y se rió"

A través de redes sociales, una mujer denunció que fue abusada mientras viajaba en una micro en Viña del Mar, donde nadie la ayudó.

"Hoy en la micro me corrieron mano dos hombres cuando estaba sentada al final de ella. Me senté al final porque no había más asientos. Me senté entremedio de dos tipos que no conozco, que yo creo que eran amigos", relató la joven entre lágrimas.

Mediante un video viralizado por Facebook dijo que cuando la manosearon "me enojo, me paro, me indigno… la gente me mira, le digo al chofer que me estaban corriendo mano y se ríe. Yo me pongo a llorar de los nervios, porque me quería bajar".

"No me animé a sacar ni el celular, nadie hizo nada. Me tocaron el poto un montón de veces, las piernas y nadie hizo nada. Las minas que estaban ahí, las señoras, nadie hizo nada porque les da lo mismo. Si ustedes ven que a alguien le están haciendo esto, hagan algo", exclamó.

En diálogo con Cooperativa explicó que no pudo denunciar la situación en Carabineros, pues no tenía dato alguno: "Nadie me pescó, me miraron como con cara de 'loca' y solo decidí bajarme (tras insistir tocando el timbre)".

La joven describió a los sujetos como "jóvenes de unos 25 años", quienes la manosearon bajo los muslos y le dijeron palabras obscenas: "Uno incluso me dijo 'no le des tanto color flaca, siéntate acá', apuntando sobre él".

En su publicación explicó que hizo público el testimonio para que se tome conciencia: "¡Nadie tiene derecho a tocarte! ¡Nadie! No todas reaccionamos igual, algunas se callan, algunas atinan a defenderse y otras nos paralizamos cuando nadie nos ayuda".

"Yo grité, los insulté y dije qué me hacían y los demás solo se rieron y otros fueron indiferentes", reclamó la mujer.