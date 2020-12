La ex diputada y ex animadora de televisión Andrea Molina será la candidata de la Unión Demócrata Independiente (UDI) a la alcaldía de Viña del Mar.

La ex legisladora del distrito 10 (La Ligua y Quillota, entre otras comunas) y ex candidata al Senado por Valparaíso buscará mantener en manos del gremialismo el apetecido sillón alcaldicio de Virginia Reginato, que no podrá volver a repostular en el cargo que ostenta desde 2004.

La nominación de Molina fue ratificada, de forma unánime, por el comité electoral de la UDI, informó este martes el diario La Segunda.

Las elecciones municipales se realizarán el 11 de abril de 2021, junto a los comicios de gobernadores regionales y de convencionales.