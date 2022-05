Madre y sus dos hijas pequeñas fallecieron en incendio en Cartagena

Tres personas -una madre y sus dos hijas menores de edad- murieron en un incendio que durante la mañana de este martes se registró en Cartagena, provincia de San Antonio, Región de Valparaíso.

Según información policial de la Segunda Comisaría, las víctimas son una mujer de 51 años identificada como L.I.V.R., una pequeña de 8 años y una adolescente de 15.

"Por los antecedentes que manejamos, en base a declaración de los testigos, podrían corresponder a dos menores de edad y la madre de ésta", reportó el prefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio, a cargo de la investigación.

Los antecedentes preliminares del hecho que recabó Carabineros apuntan a que durante la mañana el esposo de la víctima se percató de olor a humo en la vivienda y, tras verificar que se trataba de un incendio, no habría podido volver a las habitaciones, viéndose obligado a saltar desde un segundo piso.

Sobre las causas de la tragedia, "por el momento no hay antecedentes que se trató de un incendio intencional, no obstante, no se descartaría esa hipótesis; se barajan todas las hipótesis, sobre una combustión, de la calefacción, también se está haciendo análisis del sistema eléctrico, lo que nos podría orientar sobre el origen", expuso el detective Castillo.

"UNA TRAGEDIA PARA CARTAGENA"

El alcalde Rodrigo García expresó que este hecho "es una tragedia para la comuna de Cartagena", recordando que "es una familia que llevaba muchos años ahí, conocidos vecinos del lugar, trabajadores".

En ese marco, "vamos a prestar todo el apoyo a la familia (...) para que salga adelante (...) para poder dar sepultura a los cuerpos, prestar apoyo psicológico y habitacional", comprometió la autoridad local.