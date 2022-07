Ministra Siches por fiestas de Cachagua: "Uno hubiera esperado las debidas sanciones"

Luego de que la Fiscalía decidiera no perseverar en la investigación contra las fiestas de Cachagua durante el peak de la pandemia por no reunir elementos suficientes para formular una acusación, la ministra del Interior, Izkia Siches, criticó el actuar del Ministerio Público.

"Esta fiesta en un balneario exclusivo fue, sin duda, un hecho de connotación pública, donde uno hubiera esperado las debidas sanciones. Sin duda, que no existan, es una señal –a mi juicio- equívoca y en eso obviamente esperamos que no haya impunidad para nadie en nuestro país".

Por su parte, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, señaló que "es vergonzoso que la Fiscalía declare que no hay prueba suficiente para sancionar a las personas que no solo no respetaron las normas sanitarias, sino que además contravinieron toque de queda y toda la normativa que imperaba en ese minuto".

"La flagrancia era evidente, las imágenes corrieron por todo el país. No obstante, la Fiscalía considera que no hay antecedentes suficientes para fundar una acusación", sostuvo el jefe comunal

"Nosotros le solicitamos en su minuto al Consejo de Defensa del Estado que se hiciera parte de este tema y se asegurara que la Seremi de Salud hiciera cobro de las multas cursadas y a la fecha tampoco tenemos información de aquello", dijo Alessandri.

"Si el aparataje estatal no funciona, si cuando tenemos todas las evidencias, el Ministerio Público decide cerrar los ojos, evidentemente nunca vamos a recuperar el respeto por la institucionalidad", cerró el alcalde de Zapallar.

Desde la Seremi de Salud no se refiieron a los hechos.