Mujer resultó herida tras caerle puerta desprendida de micro en Valparaíso

Una mujer de 56 años resultó herida luego que fue golpeada por la puerta de una micro que se desprendió en Valparaíso.

Según dio a conocer la afectada, Ximena Romero, a La Estrella de Valparaíso, la situación ocurrió durante la tarde del lunes, cuando esperaba el transporte público en un paradero del Barrio Puerto.

"Mientras esperaba el bus en un paradero, venía una micro 507, la que a un metro y medio de distancia de mí se le desprendió la puerta trasera impactando de frente en mi rostro y barriendo mis piernas, lo que hizo que me elevara y cayera al suelo", recordó.

La mujer aseguró sentir un "dolor y una desesperación increíble, de verdad pensé que iba a morir. Me quise parar, lo cual no pude hacer y me desplomé al piso en esos instantes".

Afortunadamente, personal de Carabineros se encontraba fiscalizando el tránsito en el sector, por lo que lograron la detención del conductor, quien no se percató de auxiliar a Romero.

"Los médicos me dijeron que de milagro estoy viva y no tengo mayores lesiones según los exámenes, pero eso no implica que durante mi recuperación pueda presentar algún tipo de complicación", explicó la mujer que deberá costear los gastos de su recuperación.

Desde la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones aseguraron haber oficiado a la empresa responsable del bus, y que "una vez recopilados todos los antecedentes, vamos a evaluar el inicio de los eventuales procedimientos sancionatorios que correspondan".