País | Región de Valparaíso

Protesta portuaria complicó el tránsito en Valparaíso

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Una protesta de trabajadores portuarios generó complicaciones, esta mañana de martes, en la ciudad de Valparaíso.

La manifestación fue protagonizada por estibadores de la empresa Report TPV que se encuentran movilizados desde la semana pasada, en medio de un proceso de negociación colectiva.

 

