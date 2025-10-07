Tópicos: País | Región de Valparaíso
Protesta portuaria complicó el tránsito en Valparaíso
Una protesta de trabajadores portuarios generó complicaciones, esta mañana de martes, en la ciudad de Valparaíso.
La manifestación fue protagonizada por estibadores de la empresa Report TPV que se encuentran movilizados desde la semana pasada, en medio de un proceso de negociación colectiva.
Actualización (09:11) Se habilita tránsito vehicular en Avenida Errázuriz entre Sotomayor y Aduana en ambas direcciones con una pista por sentido.— TransporteInforma Región de Valparaíso (@TTIValparaiso) October 7, 2025
Calle Blanco permanece aún inhabilitada entre Sotomayor y Aduana.
Cochrane habilitada en toda su extensión https://t.co/obJglTRKnw pic.twitter.com/M7pxrvc2K8