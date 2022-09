Seremi de Salud de Valparaíso renunció al cargo por "motivos personales"

En un escueto comunicado, el Ministerio de Salud confirmó que el doctor Mario Parada presentó su renuncia voluntaria a la Seremi de Salud de Valparaíso, argumentando "motivos personales".

Tanto la ministra Ximena Aguilera como el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, "agradecen su compromiso, vocación y el gran trabajo realizado por él y su equipo" en estos primeros meses de Gobierno.

Durante su gestión, la exautoridad sanitaria fue criticada en varias oportunidades, por ejemplo, por los más de 100 rapanuis que no pudieron trasladarse a la isla hace unas semanas en un vuelo humanitario, debido a problemas con sus exámenes PCR, y también por haber viajado a México al poco tiempo de asumir en el cargo.

Para el diputado Andrés Celis (RN), su renuncia "era absolutamente necesaria, por su mala gestión de la pandemia y en especial, por los últimos hechos acontecidos en Rapa Nui. Además, su poca proactividad, los malos tratos a los funcionarios en la Seremía y también razones laborales de fondo hacían insostenible su permanencia en el cargo".

"Pero este paso al costado no es suficiente, ya que hay algunos antecedentes que me preocupan, que me constan, que tienen que ver con su ida a un congreso en México, y por lo mismo, estoy estudiando una eventual concurrencia a la Contraloría Regional", adelantó el parlamentario.

De momento, María Verónica Vásquez, quien hasta ahora se desempeñaba como jefa de Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria, subrogará a Parada en el cargo.