Toma de Fiscalía de Quillota en demanda de justicia por Nicole Saavedra terminó con 15 detenidos

Con 15 personas detenidas terminó la ocupación de la Fiscalía de Quillota en protesta por los nulos resultados en el caso por el crimen de Nicole Saavedra, quien fue hallada sin vida en 2016.

Los manifestantes realizaron una marcha mostrando el descontento de la comunidad con el Ministerio Público, puesto que aún no existen responsables por el crimen que –según quienes se manifestaban- tuvo carácter homofóbico.

El mayor Misael Olivares explicó que se trató de una marcha autorizada. Sin embargo, al finalizarla, cinco mujeres se tomaron las dependencias del Ministerio Público.

"Golpearon la puerta principal de la Fiscalía, ingresaron, produjeron daños y pusieron muebles para evitar el ingreso de Carabineros", afirmó el oficial.

Olivares agregó que "el resto de los manifestantes –unas 100 personas- se acopiaron frente a la Fiscalía, impidiendo que sacáramos a las cinco mujeres, por lo que tuvimos que activar los protocolos para control de muchedumbre".

Lo anterior, debido a que "no salieron en forma voluntaria, por lo que tuvimos que desalojar la Fiscalía con Fuerzas Especiales".

Asimismo, "10 personas -9 mujeres y un hombre- que estaban en la vía pública causando desórdenes, también fueron detenidas, pero dejadas en libertad quedando citadas, mientras que las cinco primeras mujeres pasarán a control de detención", sostuvo el uniformado.

En la marcha de Quillota por el crimen lesbofóbico de Nicole Saavedra. 3 años de impunidad y de nulos avances en la investigación por el poco interés del Ministerio Público. Hoy marchamos porque no estamos todes, no está Nicole!

No hay nada que celebrar y mucho por lo que luchar pic.twitter.com/cne7srZNDX