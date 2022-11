Personal de la sucursal del supermercado Santa Isabel, ubicada en calle Uruguay, Valparaíso, denunciaron el ingreso de una turba de delincuentes al recinto, donde causaron daños resultando alrededor de cuatro trabajadores lesionados. El presidente del Sindicato Nº2 de Cencosud, René Madrid, dijo que este tipo de hechos ha ido en aumento y acusan que la empresa no les da soluciones. "Las amenazas son constantes y ahora la gente no solo tiene temor, es miedo visceral porque es trabajar en la incertidumbre", dijo el dirigente. Consultada el área de comunicaciones de la empresa, indicaron que por el momento no entregarían declaraciones.

