Hugo Bustamante suma otros 10 años de cárcel por doble homicidio de 1996

Hugo Bustamante, quien cumple una pena de presidio perpetuo calificado por el crimen de Ámbar Cornejo, fue sentenciado a otros 10 años de cárcel por un doble homicidio cometido en 1996 tras confesar su responsabilidad.

El Juzgado de Letras de Villa Alemana dictó esta nueva condena el 30 de enero pasado, en base a una declaración que Bustamante entregó a la periodista Ivonne Toro, quien lo entrevistó en 2023 para su libro sobre el caso de Ámbar.

En la oportunidad, Bustamante confesó haber cometido el asesinato de dos personas que estaban desaparecidas desde 1996, Helena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez Hinojosa, cuyos cuerpos fueron hallados en la casa del criminal en 2024.

Según el relato del delincuente, acudió al domicilio de Páez en Villa Alemana el 27 de junio de 1996 para cobrar una deuda contraída en prisión, pero se enfrascaron en una discusión que terminó con Bustamante matándolo a fierrazos y estrangulando a la mujer posteriormente.

El abogado penalista Cristian Canifrou atribuyó esta sentencia a "la declaración y la colaboración (de Bustamante) en el esclarecimiento de los hechos, producida a propósito de que el acusado confiesa el delito", puesto que los antecedentes que se manejaban previamente "eran insuficientes para establecer la responsabilidad y aplicar la condena".

De todos modos, el letrado admitió que "es una condena baja por la circunstancia modificatoria de la declaración del acusado".

Macabro historial

Antes de recibir cadena perpetua por el homicidio y violación de Ámbar Cornejo, delitos perpetrados en 2020, Bustamante era conocido como "el asesino del tambor", por el doble crimen de su expareja Verónica Vásquez y el hijo de ésta, Eugenio Honorato, de 9 años, cometido en 2005.

El macabro hallazgo de los cuerpos de estas víctimas, que el criminal ocultó al interior de un tambor metálico con cal, agua y yeso, le valió una condena de 27 años de cárcel, de los cuales cumplió solo 11, pues obtuvo la libertad condicional en 2016.

Bustamante volvió a delinquir poco tiempo después, siendo acusado de estupro, abuso sexual de un mayor de 14 años y corrupción de menores entre 2019 y 2020, mismo año en que cometió el asesinato de Ámbar.

"Es de esperar que la Justicia, en el corto plazo, no le otorgue algún tipo de beneficio ni amparo, ya que los que somos víctimas de este tipo de delincuentes nunca podemos dar vuelta la página", comentó Enrique Mella, primo de Viviana Montenegro, a quien otro criminal dio muerte en 1998, en el Cerro Barón de Valparaíso.

El familiar de la fallecida sostuvo que estos beneficios suelen entregarse "una vez al año, pero este tipo de delincuentes tienen el respaldo de defensores que están dispuestos a presentar amparos a favor de ellos".