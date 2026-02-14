Mundaca evalúa a Montes: "Su responsabilidad es inherente al descontento de la gente"

A menos de un mes del cambio de mando en La Moneda, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, realizó en Cooperativa un severo balance sobre el trabajo del Ejecutivo saliente y, en particular, del ministro de Vivienda, Carlos Montes, respecto al proceso de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024.

La autoridad regional abordó los recientes dichos de Montes, quien -a días de dejar la cartera- planteó que el Estado no está suficientemente preparado y que, probablemente, necesitaba una nueva entidad dedicada de forma exclusiva a las reconstrucciones post catátrofes.

Para Mundaca, estas palabras llegan a destiempo y no eximen de responsabilidad al exsenador socialista.

"Yo no dudo de la buena voluntad del ministro Montes, (...) pero no es menos cierto que su responsabilidad es, precisamente, inherente al descontento de las personas", dijo Mundaca este sábado a El Diario de Cooperativa.

"Creo que el ministro Montes también ha tenido momentos de opacidad cuando, en algún minuto, pierde la paciencia y dice que él no es el jefe de la reconstrucción... Y si no es el jefe de la reconstrucción el ministro de Vivienda, ¿quién es el jefe?", cuestionó.

El rol del Estado y el futuro gobierno

El exlíder de Modatima enfatizó las carencias del sistema actual y la consecuente falta de certezas y cambios de plazos, que causan una sensación de abandono en quienes aún habitan en condiciones precarias post tragedia.

"Cuando uno habla de situaciones de catástrofe, el rol del Estado me parece que es muy importante en materia de prevención, de preparación, de formulación de los mapas de riesgo, los planes de contingencia, en mantener la infraestructura crítica operativa", pero la reciente emergencia en Biobío y Ñuble delata que los avances aún no bastan.

"Parece que las lecciones no han sido lo suficientemente aprendidas (...) Las personas que han clamado por pan, techo y abrigo desde el mismo 3 de febrero en adelante son personas a las cuales el Estado tiene que atender y no desatender", remarcó.

Mundaca dijo esperar que la próxima Administración, que asumirá en marzo, dé mayor autonomía a los gobiernos locales y priorice la ejecución en terreno.

"Espero que, a propósito de todo lo que ha sucedido posterior al 3 de febrero, las nuevas autoridades puedan recoger las lecciones suficientes y necesarias para entender de que la colaboración entre el gobierno central y los gobiernos locales, es fundamental", sostuvo.

Ajuste financiero regional

Rodrigo Mundaca también criticó el reciente ajuste financiero que afecta a los gobiernos regionales, y el recorte de 3 por ciento en el presupuesto destinado a emergencias.

"Los recursos de emergencia deben quedar en los territorios", enfatizó, y se preguntó: "¿Con qué propósito el Gobierno Central les recorta más de 50 mil millones de pesos a todos los gobiernos regionales, y lo hace en este período?".

La lupa de Contraloría

Consultado sobre los informes de Contraloría que detectaron irregularidades en la gestión de la catástrofe de 2024, Mundaca dijo que consignan "situaciones que han generado muchísimo descontento (...) y que ha profundizado la desconfianza de la sociedad".

"Las lecciones de los incendios (...) dan cuenta de que el sistema de gestión de respuesta ante desastres no está preparado para la integración de las instituciones públicas y privadas para responder de forma diligente"; y menos aun para "el incendio más letal que ha afectado al planeta en los últimos 15 años".