A 150 pasos de distancia y no se juntaron: Las agendas paralelas de Narváez y Provoste en Concepción

Este lunes coincidieron en Concepción la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez y la presidenta del Senado, militante DC Yasna Provoste (no declarada candidata pero quien aparece en los primeros lugares de las preferencias en diversas encuestas) con el mismo fin: expresar su apoyo al candidato a gobernador regional independiente, Rodrigo Díaz.

Coincidieron en la ciudad, coincidieron en el candidato a apoyar, pero aún así no se juntaron. Todo ocurre, luego de que el jueves pasado, Narváez emplazara a Provoste a definir si será o no candidata, en favor de la transparencia. Un llamado que notuvo acogida.

La candidata socialista realizó una actividad en calle Angol a la altura del 579, y a una cuadra, a 150 pasos, en Lincoyán 557 estaba la presidenta del Senado. Ambas concretaron su apoyo a Díaz, pero entre ellas no hubo actividades en común.

Consultada Narváez, dijo que "hubo intentos por hacer coincidencia de agenda pero eso cuesta mucho porque veníamos desde la Región de La Araucanía, no fue posible compatibilizar esas agendas, ella está aquí en su calidad de presidenta del Senado".

Por su parte, Provoste, evadiendo en todo momento su opción presidencial a través de una eventual primaria convencional no inscrita legalmente, dijo que "le preguntamos a nuestro candidato Rodrigo Díaz cuáles eran nuestras actividades, vamos a estar con pequeñas empresas, sindicatos de trabajadores, luego con dirigentes vecinales, luego nos vamos a Ñuble".

Desde su equipo, posteriormente se indicó que la agenda en el Biobío se puso a disposición del candidato a gobernador regional y a pesar de estar separadas por una calle, no se reunieron.

El candidato apoyado por ambas, Rodrigo Díaz, es independiente, ex intendente de la región, ex militante de la DC y se enfrentará este domingo en la segunda vuelta de gobernadores regionales, frente a Flor Weisse, ex gobernadora de Arauco y militante UDI. Ambos confrontaron ideas la semana pasada en El Diario de Cooperativa.