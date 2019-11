Actividad por la Paz del Gobierno en Biobío terminó con agresiones en Concepción

Con enfrentamientos entre manifestantes terminó la actividad por la Paz que se realizó en la Plaza de Tribunales de Concepción.

Todo comenzó cuando cerca de 100 personas llegaron al lugar, vestidos de blanco, para formar la palabra "Paz", la que quedó retratada en una foto aérea.

Ahí un grupo de mujeres apareció con vestimenta negra y carteles de "No hay Paz", haciendo alusión a los fallecidos y lesionados durante el estallido social en Chile.

La acción provocó el enojo de algunos de los presentes, quienes encararon a las mujeres con gritos e incluso empujones.

Daniela García, contó a Cooperativa que "llegué con un cartelito de No hay Paz, y para mi sorpresa un grupo de personas me agredió. Afortunadamente otro grupo consciente de personas de la misma marcha me sacó de ahí. Esto escapa de lógica".

La prensa también sufrió gritos y empujones, mientras captaban la confrontación.

Utilizados

Otro punto de cuestionamientos fue el que levantaron algunos asistentes, quienes se quejaron de haber sido "utilizados y engañados", ya que al llegar a la convocatoria se dieron cuenta que la mayoría de las personas eran las autoridades de gobierno y sus familias.

Consultado al respecto, el intendente del Biobío, Sergio Giacaman, se limitó a decir que "son todas personas y estamos todos disponibles para poder avanzar en la paz".

El gobernador de Concepción, Robert Contreras dijo que la actividad fue "espontánea y voluntaria. Las personas que llegaron acá lo hicieron sin convocatoria especial. Eso deben preguntarlo a quien convocó". Esto ante la pregunta si es que existía la debida autorización por parte de Gobernación.

Sin embargo existe el registro de que la tarde del sábado, el departamento de Comunicaciones de la Intendencia de Biobío citó a los medios de prensa a asistir al acto, como parte de una actividad oficial de gobierno.