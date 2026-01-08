"Funcionario del año": Imputado en caso convenios, ahora chocó borracho

Un funcionario del Gobierno Regional (GORE) del Biobío, imputado en una de las aristas del bullado caso Convenios, chocó ebrio la noche de este miércoles al interior de las mismas instalaciones del organismo, ocasionando daños materiales.

Según informó el gobernador regional subrogante del Biobío, Juan Pablo Besser, el sujeto, identificado como Rodolfo Adriazola, fue "interceptado por guardias de este mismo Gobierno Regional cuando se disponía para tomar su vehículo y conducir en evidente estado de ebriedad".

A pesar del actuar de los guardias y la alerta a Carabineros que se encontraba de punto fijo en el lugar, el funcionario persistió en su irresponsable acción, "ocasionado algunos daños al sector aledaño a una barrera", detalló Besser.

"Para nosotros como Gobierno Regional este tipo de conductas son absolutamente inaceptables. Nos indigna que funcionarios tengan conductas como esta. Hemos solicitado que se incluya un sumario administrativo", enfatizó el gobernador subrogante.

Carabineros finalmente tomó detenido al funcionario, quien quedó apercibido y en libertad a la espera de citación.

Adriazola ya se encontraba bajo el escrutinio público, pues está imputado en la arista Bonhomía del caso Convenios.