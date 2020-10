Ataque incendiario afectó a seis camiones y dos grúas de un predio en Contulmo

Un ataque incendiario afectó esta mañana a seis camiones y dos grúas en el fundo San Ernesto de la comuna de Contulmo, Provincia de Arauco.

Según información preliminar, los implicados que acudieron al predio, calificado de díficil acceso, eran sujetos encapuchados y armados.

El gobernador (s) de Arauco, Mario Delannays, indicó que "un grupo de encapuchados intimidaron a trabajadores forestales, la zona es de muy difícil acceso y requirió que Carabineros solicitara apoyo aéreo para su verificación".

"El atentado dejó seis camiones de transporte y dos camiones grúas quemados, afortunadamente no se registran lesionados, tampoco se encontraron panfletos", añadió.

Una vez más los afectados son contratistas forestales, en esta oportunidad cuatro empresarios que pierden parte de sus máquinas.

René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, dijo que esto es una "guerrilla rural que está enraizada y habita en esa zona sin que nadie lo puede controlar, es un problema grave que el Estado-Gobierno no es capaz de encontrarle una solución, no porque no quiera, sino que porque no tiene la capacidad no más".

"Hay un problema de gestión importante que se nota porque esta actividad terrorista se sigue desparramando y produciendo en la zona", cerró.

El Ministerio Público encargó diligencias a la BIPE de la PDI.