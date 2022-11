Ataque incendiario en Costanera de Concepción: Retroexcavadora resultó destruida

Personal de Carabineros investiga un atentado incendiario ocurrido durante la madrugada de este martes en la Costanera de la comuna de Concepción.

El ataque afectó a una retroexcavadora que era utilizada en obras de construcción del Puente Ferroviario que unirá las comunas de Concepción y San Pedro de la Paz, la que resultó completamente quemada.

El mayor Carlos Espinosa, jefe de la Segunda Comisaría de Carabineros de Concepción, comentó que "constituido personal policial en el lugar, logra establecer efectivamente que se encuentra una maquinaria tipo retroexcavadora en llamas, contactando de inmediato a Bomberos, quienes trabajaron en el sitio del suceso".

Fernando Ayala, dueño de la máquina, comentó que "creo que no alcanzaron a quemar las otras, quizás salieron arrancando donde habían otros vehículos, pero nos tocó la mala suerte, pero así no se va a poder trabajar. No me atrevo a traer otra máquina ni traer la que tengo trabajando en Temuco, porque estamos asustados con el sector de allá, pero ya vimos que Concepción es un Temuco 2 y así va a seguir creciendo esto".

"Con este tipo de soluciones que está dando el gobierno no se va a poder trabajar, las pymes vamos a tener que parar. A lo mejor vamos a tener que finiquitar al operador porque no podemos tenerlo si no tenemos donde poder colocarlo", recalcó.

En el lugar se encontró un lienzo, el que hace mención a "los caídos a manos del Estado de Chile", nombrando -entre otros- a Camilo Catrillanca y a Yordan Llempi.

Hasta el momento no se han registrado detenidos por este hecho.