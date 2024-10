Biobío destaca avances del plan de fortalecimiento al empleo industrial

El plan de fortalecimiento al empleo industrial de la Región del Biobío, presentado como alternativa para paliar la crisis laboral que implica el cierre de la empresa siderúrgica Huachipato, ya comienza a tomar forma.

Durante este viernes, en una reunión con diversos actores, se instaló la Secretaría Ejecutiva de este proyecto, medida en la que el Gobierno tiene altas esperanzas cifradas

"Un plan de esta naturaleza, que tiene 32 medidas y que busca fortalecer el desarrollo industrial desde una perspectiva de mediano y largo plazo en la región, necesita una gobernanza y una forma de sacarlo adelante. Eso es lo que se empieza a implementar desde hoy", destacó el ministro de Economía, Nicolás Grau.

En esta línea, el secretario de Estado dio cuenta que también esperan en el corto plazo "tener un equipo ejecutivo que pueda trabajar desde la región".

A esto sumó que habrá "un foro estratégico, un espacio más amplio donde no sólo participarán quienes están acá, sino muchas más personas, con la idea de construir esta visión de largo plazo y revisar qué partes del plan están funcionando bien y cuáles necesitan un impulso mayor".

Por su parte, el gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, valoró que este plan de fortalecimiento al empleo industrial cuente con 32 medidas en las que distintos actores están de acuerdo.

"Sin duda, en las últimas tres décadas hemos tenido afectaciones fuertes a nuestra capacidad industrial, y por eso hemos concurrido junto con todas las partes que están aquí presentes a este acuerdo, que mira al futuro y busca preservar la condición de una región industrial. Por eso estamos tan convencidos de que es una buena noticia, es una buena noticia el consenso que tenemos en 32 medidas", analizó la autoridad regional.

"¿Habrá cosas en las que no estemos de acuerdo? Bueno, las cosas en las que no estamos de acuerdo las caminaremos por otros caminos, pero en aquellas cosas en las que estamos de acuerdo nos enfocaremos con todas nuestras capacidades para poder sacarlas adelante", añadió el gobernador.

Junto con la instalación de la Secretaría Ejecutiva y la planificación de un foro a futuro, se espera también formar un Comité Ejecutivo.

La mirada empresarial

Desde el sector empresarial, en tanto, se espera que esta medida reactive la economía y con ello vuelvan los empleos de calidad al Biobío, y que así -se advirtió- no se siga fugando la inversión, como ha ocurrido con la industria forestal.

"Un tema relevante tiene que ver con agilizar todo el tema de permisos de inversiones en la región. Sé que este es un tema transversal, pero definitivamente es un tema que tiene que ver mucho con el Ministerio de Economía, por lo tanto, es relevante", advirtió Álvaro Ananías, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) en el Biobío.

Según el empresario, "a todos nos duele lo que se escuchó en la última semana de los 4.600 millones de dólares que Arauco también se va a Brasil, después de los 4.400 millones que CPC se va a Brasil".

"Uno dice: 'nosotros somos una región forestal, ¿por qué parte de esos recursos no están acá? ¿Por qué no estamos construyendo cerreros acá? Tenemos un millón de hectáreas en Chile, tenemos 200.000 hectáreas quemadas'. A uno le da pena que no podamos invertir esos recursos en la zona y que no terminen en empleo de calidad en nuestra región", cerró.