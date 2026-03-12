Cámaras captaron violento robo con intimidación en local de comida rápida en Coronel

Un grupo de delincuentes armados protagonizó un violento robo al interior de un local de comida rápida en Coronel, región del Biobío.

En un video captado por las cámaras de seguridad del lugar se puede ver a al menos cuatro sujetos armados ingresar al recinto, donde había alrededor de veinte clientes y algunos trabajadores.

Los individuos se dirigieron de inmediato a la caja registradora, mientras uno de ellos permanecía en el local portando una escopeta y los demás intimidaban a quienes estaban en el interior.

Durante el robo sustrajeron cerca de 150 mil pesos desde la caja, además de teléfonos móviles, carteras, relojes y otras pertenencias de trabajadores y clientes.

Una de las víctimas aseguró a Meganoticias que "entró el primero y me dijo que le entregara toda la plata. Quedé en shock porque no sabía qué estaba pasando y después vi que venían todos armados".

Tras el asalto, algunas de las especies sustraídas contaban con sistemas de geolocalización, lo que permitió ubicar su posición y alertar a personal policial.

El capitán Alfonso Cárcamo, de la Cuarta Comisaría de Coronel, indicó que Carabineros acudió al lugar tras una denuncia por robo con intimidación y que diligencias de la Sección de Investigación Policial (SIP) permitieron la detención de tres de los involucrados y la recuperación de las especies.

Desde el municipio, el director de Seguridad, Iván Segura, expresó preocupación por el nivel de violencia registrado y señaló que el caso está siendo investigado por las policías y el Ministerio Público.