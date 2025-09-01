Caso Bruma: Dan a conocer videos de noche de accidente del Cobra

Nuevos antecedentes surgieron este lunes sobre el accidente que involucró a las embarcaciones Cobra y Bruma el 30 de marzo pasado en las costas del Biobío.

En una serie de registros de cámaras del PAM Cobra, se puede observar la luz de tope 360 grados del Bruma encendida, además de una serie de elementos flotando, los que corresponderían a la embarcación menor tras la colisión.

Claudia Urrutia, vocera de las familias del Bruma, cuestionó que "ese barco solo sacó 42 toneladas (...) es fácil ver el registro pesquero y los antecedentes de desembarque que han tenido, siempre son sobre 800 toneladas por lance".

"De las luces se dieron cuenta, así que no pueden decir que no se dieron cuenta. Basta ya de mentiras, ustedes tripulantes del Cobra que están guardando silencio, que están mintiendo, ustedes lo saben", insistió.

En paralelo, la tripulación del Cobra manifestó su malestar por las filtraciones del caso, pidiendo respeto y acusando una mala intención, ante lo que esperarán que el Ministerio Público avance en la indagatoria sin presiones.