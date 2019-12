Caso eclipse: Reabrirán sumario para saber por qué lentes terminaron sorteados por dirigente RN

La Contraloría Regional del Biobío ordenó reabrir un sumario -que había sido cerrado por la Seremi de Educación- para determinar responsabilidades en la entrega irregular de lentes para el eclipse de sol del 2 de julio pasado.

Estos elementos, en vez de ser entregados a menores de establecimientos educacionales, terminaron siendo sorteados a través de un perfil de Facebook administrado por Saúl González, presidente comunal de Renovación Nacional Concepción.

Se reabre sumario por irregularidades en entrega de lentes para el eclipse de sol en Concepción. 10 establecimientos educacionales no los recibieron, algunos fueron sorteados en Facebook a cambio de likes de dirigente de RN Concepción @Cooperativa https://t.co/q6Kbbk3Plk — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 18 de diciembre de 2019

De acuerdo con lo establecido por el órgano contralor, y averiguado por Cooperativa tras una solicitud vía Transparencia, una declaración de Patricia Fernández, directora de la Escuela Miguel de Cervantes de Chiguayante abrió las dudas, ya que ella acusó que, a pesar de enviar correos solicitando una respuesta por la no llegada de los implementos, ésta no fue respondida.

Indica el oficio de Contraloría que, "no obstante haber sido informada por la DEPROV sobre la entrega de los lentes, ello no aconteció, debido a lo cual, a través de correo electrónico dirigido a los señores Mario Signorelli Arancibia y David Varela Arredondo, consultó sobre tal situación, asegurando no haber obtenido respuesta sobre el particular".

AHORA: Contraloría ordena a seremi de Educación Biobío reabrir sumario para establecer por qué 10 establecimientos educacionales no recibieron lentes para el eclipse en el Gran Concepción, y otras unidades sorteadas en Facebook de dirigente RN Concepción @Cooperativa pic.twitter.com/gA4BbmguMV — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 18 de diciembre de 2019

A lo anterior se sumaron versiones entregadas por el propio Saúl González (que sorteó 26 lentes a cambio de likes en el fanpage) a páginas informales de Concepción, donde reconoció que una autoridad pública de la Gobernación Provincial de Concepción le entregó los lentes.

"Corresponde que se reabra"

Al respecto, agregó Contraloría, "teniendo en consideración que la investigación que sirvió de sustento para sobreseer el mencionado proceso sumarial incoado por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío, no se encuentra agotada, corresponde que esa repartición reabra dicho proceso sumarial, a fin de incorporar los hechos señalados en el presente oficio".

Los antecedentes corresponden a una denuncia ciudadana abordada en Julio de 2019 👉https://t.co/fhoTBcZqrV — Contraloría (@Contraloriacl) 18 de diciembre de 2019

El sumario debe ser reabierto dentro de los próximos 15 días.

En total, el Gobierno destinó 100 millones de pesos para la adquisición de 300.000 lentes, los que tenían como destino a los niños de escuelas públicas, pero que finalmente no llegaron a todos.