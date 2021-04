Caso Tomás Bravo: Familia pide remoción de fiscal del caso por ordenar 14 detenciones contra ellos en el pasado

El fiscal José Ortiz, jefe de la Fiscalía de Arauco y que lideró la investigación del caso de Tomás Bravo hasta el hallazgo del pequeño y la formalización del tío abuelo, gestionó 14 órdenes de detención contra la familia completa de Tomás Bravo en el año 2019, motivo por el cual lo acusan de actuar con sesgo al no inhabilitarse.

Según información a la que accedió Cooperativa Regiones, los hechos se remontan desde el 20 de junio al 8 de agosto de 2019. Todo se relaciona con un litigio civil entre Forestal Arauco y la familia, por la propiedad del predio Caripilún donde viven. Por esos días, Carabineros llegó al lugar tras denuncias de robo de madera, debido a que el grupo familiar decidió explotar el bosque en cuestión.

Según consta en el recurso de amparo tramitado en la Corte de Apelaciones de Concepción y también en la Suprema, pero rechazado, esta situación generó el arribo de la policía en 14 oportunidades. Vía telefónica, los uniformados solicitaban al fiscal José Ortiz gestionar las órdenes de detención contra cualquier persona que se encontrara dentro del predio.

En la acción legal se indica que "aparte de recurrir al uso de la fuerza e intimidación, cada vez que los guardias de la empresa Arauco han identificado, presuntamente, a integrantes de la familia Escobar en el predio, han formulado más de diez denuncias por este calificativo inventado por un organismo policial para justificar la legalidad de un actuar arbitrario e ilegal, que en la mayoría de los casos ha intimidado con llamadas al fiscal del Ministerio Público de esta localidad de apellido Ortiz, quien según lo indicado por personal de Carabineros a los recurrentes, los autorizó para detener a los integrantes de la familia Escobar e ingresar a su predio para detenerlos, situación que se ha reiterado y continuado en el tiempo".

Al respecto, en la tramitación del recurso, el fiscal José Ortiz, respondió que tomó conocimiento en dichas causas, las cuales identificó en su alegación.

Familia pide que salga del caso

Es la bisabuela de Tomás quien mantiene el litigio con la forestal. Sin embargo, está declarada interdicta, por lo que es su hija, Elisa Martínez, quien la representa y aparece como recurrente en el caso.

Martínez señaló a Cooperativa que es "demasiado terrible lo que pasó, porque están las pruebas de que él (el fiscal) autorizaba las detenciones de la familia dando a favor de Forestal Arauco, entonces si eso está comprobado con documentos me parece que él jamás debió haber estado detrás de la causa de mi nieto, y no sé cómo él no informó este hecho para que sus superiores supieran y lo inhabilitaran en la causa".

"Vinieron muchas veces Carabineros enviados por el fiscal con personajes de Forestal Arauco a hostigarnos, a parar faena y nunca pudieron. Mucho hostigamiento, días seguidos, no nos dejaban tranquilos y él era el que daba la orden para ello, entonces cuando hemos hablado que está contra la familia, que nos ha parecido muy mal su procedimiento es porque teníamos eso en mente, siempre hemos sabido que él nos ha hostigado y ha estado apoyando a Forestal Arauco", agregó.

Respecto de la actuación de la Forestal Arauco a lo largo del caso de la desaparición y muerte de Tomás, en los expedientes consta que la empresa aportó todos los insumos que le han solicitado, vale decir las imágenes de cámaras de la torre y también las que estaban en la polémica cabina que fue retirada días posteriores a la desaparición del niño.

Esas imágenes permitieron identificar a todos los vehículos con sus respectivas patentes que pasaron por la Ruta P40 el día y horas previas y posteriores de la desaparición.

Acusan omisión de inhabilidad

Pedro Díaz, abogado de la madre de Tomás, Estefanía Gutiérrez, confirmó que solicitó formalmente a la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, que José Ortiz salga totalmente del caso y que no se entere de las diligencias que se cursan, al actuar con sesgo previo.

De hecho, la ley 19.640 que regula al Ministerio Público establece causales taxativas de inhabilidad, y la número 12 señala explícitamente: "tener el fiscal con algunas de las partes enemistad, odio o resentimiento que haga presumir que no se haya revestido de la debida objetividad".

La fiscal Marcela Cartagena, el 14 de abril, único día en que se ha referido públicamente al caso, consultada por la actuación del fiscal Ortiz y si hubo un apuro por formalizar al tío abuelo del menor (único imputado del caso pero sobre el cual el Tribunal no ha dictado medidas cautelares por no acreditar su vínculo con el caso), señaló que "esa es una conclusión que en algún momento, como Ministerio Público, deberemos sacar, pero no es el momento. Le aseguro que llegará el momento que nos vamos a pronunciar sobre esto".

Consultada la Fiscalía por este antecedente, no se refirió al tema.