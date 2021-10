Cientos de camioneros protestaron en el Biobío contra los hechos de violencia

Cientos de camioneros protestaron durante la madrugada en la Ruta 5 Sur en la Región del Biobío contra los ataques de los que son víctimas en el marco de la situación de violencia en la macrozona sur.

Según los gremios, fueron cerca de 700 conductores los que se estacionaron a un costado del camino, en ambos sentidos, a la altura de la localidad de Duqueco, en el sur de Los Ángeles.

Acusan "inacción" de las autoridades respecto a medidas para prevenir los hechos de violencia en la zona que terminan afectándolos a ellos, con las quemas de sus máquinasy también ataques a disparos hacia las cabinas.

La manifestación generó atochamientos en la ruta, que esta mañana ya estaba liberada.

Desde la Asociación de Dueños de Camiones (Asoducam), señalaron que también se encuentran protestando en Lautaro, Collipulli, en el interior de Purén, Angol, Nacimiento y en la villa Coihue.

Así lo confirmó el presidente de la Asoducam del Biobío, Freddy Martínez, quien además acusó que lo que sucedido ocurre "ante la nula pronunciación por parte de la autoridad para generar las garantías que permitan dar señales, al menos, de que se tiene en cuenta la indefención y la inseguridad bajo las cuales se desplazan los camioneros de Chile en la macrozona sur".

"Lamentablemente el descontento crece y la presión sobre los dirigentes es desbordada por todos lados debido a que no se logra respuestas satisfactorias. En realidad -no ha existido- ningún acercamiento ni conversación", señaló, agregando que "los que se han producido son tendientes a mesas burocráticas que no concluyen en nada que se vea tangible por parte de los conductores y dueños de camiones y la civilidad en general.