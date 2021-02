Concejal UDI desata repudio al defender a hijo preso por violar a niña: "Tenía cuerpo de mujer"

Iván Roca Sáez, concejal UDI por la comuna de Lota, desató un repudio generalizado al salir a defender públicamente a su hijo Jurguen, de 33 años, quien el fin de semana fue detenido, formalizado y puesto en prisión preventiva, imputado por la violación reiterada de una niña de 12 años.

El edil usó su cuenta de Facebook para minimizar la responsabilidad del sujeto y trasladarla a la niña y a sus padres: "Si ud tiene un hijo mayor de edad, cuídelo, aconséjelo... Día a día está expuesto a mantener una relación en forma irresponsable con una menor de edad. Aunque (ésta) tenga un cuerpo de una joven mujer, será acusado sí o sí de violación", escribió.

Roca Sáez expuso que las relaciones sexuales entre la víctima y su hijo -21 años mayor- fueron "de común acuerdo" y sugirió a los padres de cualquier adolescente mujer: "CONTRÓLELA, EDÚQUELA, ENCIÉRRELA, NO le dé la libertad de hacer lo que ella quiera (...) Para así no enterarse que esta teniendo relaciones impropias de su edad con un hombre mayor".

El concejal agregó que si un varón mayor de edad "no se cuida y se deja llevar por la apariencia de una joven mujer, terminará irremediablemente procesado o condenado por una mala elección, condenado por su irresponsabilidad como un violador".

"LAS NIÑAS HOY DÍA CRECEN MUCHO"

Al ser consultado por Cooperativa Regiones, Iván Roca profundizó en sus infundados argumentos para quitar gravedad al crimen y exculpar a su hijo: "Él nunca pensó que la niña de 12 años tenía 12 años, porque se veía mucho mayor".

"La gente tiene la impresión o la imaginación de que (la víctima) es una niñita, que poco menos que juega con muñecas, pero no: es una niña que va a fiestas, que va a carretes, que se junta con jóvenes mayores... Además, mi hijo tiene 33 años, pero parece un cabro de 20 ó 24 años. Ése es otro problema: que la apariencia engaña", explicó.

"Usted sabe, amigo, que las niñas hoy día crecen mucho; pero más que aparentar ser mayor, igual ella sabía que era menor de edad, entonces, la pregunta mía es: ¿Dónde estaban los padres cuando esa niña se quedaba afuera con mi hijo, en la casa con Jurgen?", alegó.

"REITERADAMENTE LA NIÑA SE IBA A METER A LA CASA"

El concejal Roca confirmó además que él estaba al tanto del vínculo de su hijo con la menor, aunque no aclaró si sabía su edad real. Sí especificó que él no la conoce personalmente: "La niña venía siempre a la casa (de Jurgen); pero uno no anda vigilando a quien mete o no mete a la casa; es problema de él, como adulto".

"No era primera vez que iba a su casa (de Jurgen) esta niña para tener relaciones. Por lo tanto, no se veía como un delito o como una falta", remarcó. Desde ese punto de vista, la imputación, "claro, es violación reiterada, (pero) porque reiteradamente la niña se iba a meter a la casa", indicó.

Sin embargo, insistió, en este caso "primero, no hay control de los padres: ¿Cómo una madre, un padre, no se van a preocupar cuando su hija no llega a la casa? Eso es preocupante desde el punto de vista social", advirtió.

"ABERRANTE EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN, ABUSO SEXUAL PUEDE HABER SIDO..."

El concejal gremialista también insistió en cuestionar la calificación legal de la imputación a su hijo: "Yo entiendo que la violación es cuando la niña es forzada, la niña es amenazada, cuando tiene que hacer algo que no corresponde. ¿Me entiende usted? Ésa es la violación real, lo que nosotros entendemos como violación; cuando un hombre viola a una mujer, viola a una niña. Así entiendo yo la violación. Yo entiendo que la ley diga que es una violación la relación de un adulto con una menor, pero en el contexto real (de este caso) es otra situación".

"El concepto de violación es el que me molesta... A lo mejor abuso sexual puede haber sido, o violación impropia, porque ésta es una relación impropia, y mientras estamos conversando, está pasando con otros jóvenes, ésa es mi preocupación. (Jurgen) es un hombre que, lamentablemente, cometió el error de meterse con una menor, como muchos casos en Chile, y va a seguir pasando. Ojalá que esta situación de mi hijo sirva de lección para los jóvenes que vienen", planteó.

"¿USTED CREE QUE UNA PERSONA SE TRANSFORMA EN VIOLADOR POR UN ERROR?"

"Uno repudia esto, pero mientras no le pasa a uno, no lo siente: en sus declaraciones, ella (la niña) dice que no hay violación, que es consensuado (...) Lo que más molesta son los conceptos jurídicos que se utilizan y, lamentablemente, son aberrantes, porque acusar de violación, a lo mejor (es así) desde el punto de vista jurídico, pero en la realidad, todos los que tenemos un poquito de cerebro sabemos lo que es", insistió.

"Mi hijo puede ser lo que quiera: lacho, tener mujeres, aquí y allá, pero violador no, porque el violador tiene otras conductas; el violador no se hace de la noche a la mañana, nacen enfermos y se mueren enfermos. ¿Usted cree que una persona a los 33 años se transforma en violador por cometer un error? A lo mejor le podría pasar a usted, a un hijo a un hermano el día de mañana", finalizó.

REACCIONAN MINISTRA Y EX MINISTRA DE LA MUJER

Toda esta serie de planteamientos injustificados fueron rechazados, desde el Gobierno y el partido del concejal, por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett.

La ex diputada -también UDI- calificó como "inaceptables las declaraciones del concejal Ivan Roca, normalizando situaciones de abusos y vulneración a una menor".

La posición de nuestro Gobierno es clara, tolerancia cero a cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

Como sociedad tenemos la responsabilidad de educar en igualdad y respeto. Y los padres, en estos casos, deben permitir y facilitar que las instituciones funcionen. — Mónica Zalaquett S. (@monicazalaquett) February 9, 2021

También se pronunció la ex ministra de esa cartera y militante gremialista Isabel Pla, quien contó que solicitó pasar al Tribunal Supremo del partido al edil por sus "declaraciones inaceptables".

"Pretende convertir en víctima al hijo de 33 años, formalizado por violación, responsabilizando a la verdadera víctima, una niña de 12 años", deplotó la ex secretaria de Estado.

He pedido pasar al TS de la UDI al concejal Iván Roca. Tiene una responsabilidad pública como autoridad y sus declaraciones son inaceptables: pretende convertir en víctima al hijo de 33 años, formalizado por violación, responsabilizando a la verdadera víctima, una niña de 12 años — Isabel Plá Jarufe (@isabelpla) February 9, 2021

También se pronunció el filósofo José Andrés Murillo, denunciante del cura Karadima y líder de la Fundación para la Confianza, quien enfatizó que los que deben estar "encerrados" -a diferencia de lo que postula el posteo de Facebook de Roca- son los abusadores y encubridores.