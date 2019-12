Concepción: Inauguración de discoteque terminó en incendio

Con la evacuación completa del local, producto de un incendio, terminó la inauguración de una discoteque en Concepción.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo, cuando de acuerdo a bomberos, se generó fuego en la zona del escenario, junto a la mesa del DJ, lo que obligó la salida hacia la calle de más de 100 personas.

Asistentes a la jornada, por redes sociales, aseguraron que minutos antes hubo fuegos artificiales al interior del inmueble. Sin embargo Jorge Lagos, teniente segundo de la tercera compañía penquista dijo que "por ahora todo apunta a una falla eléctrica, en medio de la primera noche del Club Hooka".

"Pude entrar y ya habían apagado con extintores. Lo que se prendió fue lana de vidrio. Una persona me dijo que a lo mejor fue cuando tiraron algo hacia arriba que prendió un aislante que tenían. No me quisieron dar más información", precisó el voluntario.

Por ahora no hay registro de lesionados, ni tampoco un pronunciamiento por parte de la producción.