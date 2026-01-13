Concepción: Obras de Puente Esmeralda cortarán tránsito en concurrida avenida por seis meses

Las obras del nuevo Puente Esmeralda en la comuna de Concepción (Región del Biobío) motivarán un corte total del tránsito en la concurrida Avenida Padre Hurtado de la ciudad, que se extenderá -estiman las autoridades- hasta el 30 de junio.

La interrupción comenzará a fines de enero y alcanzará a la calle San Martín. Solo se permitirá el paso hacia quienes van al supermercado ubicado en el lugar hasta la Avenida Chacabuco; y, para ir a Chiguayante, se deberá tomar la mentada calle y hacer el recorrido hacia el sur.

"Sabemos que los desvíos de tránsito generan incomodidades (...), pero estas medidas son necesarias para avanzar de manera segura en la construcción de este nuevo Puente Esmeralda. Estamos hablando de una obra mayor, que no solo renueva una estructura con décadas de uso, sino que también mejora el estándar en cuanto a seguridad vial, incorpora también veredas más amplias, ciclovías y una mejor conexión", sostuvo la seremi de Vivienda y Urbanismo del Biobío, Claudia Toledo.