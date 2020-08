Contraloría detecta nuevas irregularidades en contratos de ENAP

La Contraloría General de la República detectó irregularidades en tres contratos de servicios medioambientales avaluados en cerca de 900 millones de pesos en las plantas de ENAP Biobío y Magallanes entre los años 2015 y 2017.

En el caso de Hualpén, el proceso se inició con la denuncia del ex asesor medioambiental, Marcelo Canales, que luego tomó el diputado Leonidas Romero, que aportó todos los antecedentes para demostrar el eventual arreglo de contratos a la empresa Best Environmental Solutions S.A. por 308 millones de pesos.

La Contraloría, tal como lo denunció Canales, detectó fallas en el "Proyecto de Sustentabilidad Ambiental Para Refinería Biobío", ya que "cuya declaración de impacto ambiental no fue tramitada ante el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, no obstante que estaba requerida en las referidas especificaciones técnicas y tampoco fue utilizado por ERSA debido a un cambio de tecnología".

Asimismo, "no acreditó la entrega del servicio convenido en el plazo estipulado para ello".

Respecto a la acusación que la empresa contrató por un monto elevado, habiendo otras propuestas económicas acorde al mercado, el organismo fiscalizador expuso que "la empresa no justificó ni aportó antecedentes suficientes que permitan avalar el monto pactado".

Compra sin licitación

Otra irregularidad detectada es en torno al contrato de Enap Biobío con la empresa Ambygest Consultorías Spa a la que se le compró el servicio "caracterización del Aporte de Compuestos Contaminantes de Refinería BioBío en la Intercomuna" por un valor de 400 millones de pesos.

La Contraloría tras recibir los documentos concluyó que "no se condicen completamente con lo establecido en sus especificaciones técnicas, en lo principal, en lo que se refiere a la contribución de ERSA a la calidad del aire de su entorno y al real aporte de sus emisiones en la intercomuna, aspecto reconocido por la empresa auditada".

Así también se certificó que por el valor de lo contratado debió haber una licitación, sin embargo el vínculo se concretó tras una cotización. Asimismo, no se le cobró una multa por casi tres millones de pesos al retrasar la entrega de los informes.

Enap Magallanes

Una tercera irregularidad se corroboró en un contrato en Enap Magallanes por 210 millones de pesos.

El informe final detalla que "ERSA no proporcionó la totalidad de documentos que respaldan pagos ascendentes a USD270.789 por el contrato de "Normalización de fosas empetroladas en Magallanes", suscrito con la empresa Biosoil Chile SpA".

Por todos los casos anteriores la Contraloría ordenó al directorio de Enap disponer de las investigaciones correspondientes y traspasó todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.

Despedido y sin trabajo

Marcelo Canales, tras realizar la denuncia, fue despedido de Enap y a la fecha se encuentra sin trabajo pasando por un dificil momento económico.

"Lo tomo como una acción en el camino a mi reivindicación, a la justicia que yo persigo porque mis denuncias son verdaderas. Mis denuncias son técnicas, que he estudiado mucho, y que están en el camino de lograr lo que sucedió", indicó.

Ahora comenzará el camino para ser reincorporado a la empresa, reconoció.

"Me despidieron injustamente de la Enap, me basurearon, me humillaron, me sacaron con guardias armados de la empresa solo por el hecho de haber denunciado esta situación. Lo tomo como un acto de justicia para un trabajador que tiene su curriculum limpio", cerró.