Corte de agua programado se concretará este jueves en Concepción, Hualpén y Talcahuano

Un corte programado de agua potable realizará Essbio a partir de las 19:00 horas de este jueves 4 de junio hasta las 07:00 horas del viernes y afectará a sectores de Concepción, Hualpén y una parte específica de la comuna de Talcahuano.

Cristián Cepeda, subgerente zonal de Essbio, dijo que "con el propósito de reparar una importante tubería de agua potable que abastece diversos sectores de Concepción, Hualpén y un sector puntual Talcahuano, deberemos realizar un corte programado de suministro para realizar trabajos en Avenida 21 de mayo, a un costado de Laguna Redonda".

La suspensión del suministro por las obras de reparación considera los siguientes sectores:

- Hualpén: Cerro Verde, Colón 9000, Villa Acero, Lan B, Lan C, Valle Santa María y

Parque Central.

- Concepción: El Golf, Laguna Redonda y Lomas de San Andrés.

- Talcahuano: Corte no abarca a clientes residenciales, solo a instituciones puntuales

que serán informadas directamente.

Por lo anterior, Cepeda señaló que "para minimizar las molestias que este corte pudiese generar, implementaremos un plan de abastecimiento alternativo de agua potable a través de 30 estanques móviles y cinco camiones aljibes. No obstante, con el propósito de que las personas permanezcan en sus casas y no tengan que salir, hacemos un llamado a nuestros clientes a juntar agua en recipientes limpios, no más de cinco litros".

Para la ejecución de las obras será necesario realizar un desvío de tránsito en dirección de Talcahuano a Concepción, en calle Abraham Valenzuela. De todos modos, el llamado es a utilizar en lo posible rutas alternativas para mayor comodidad en los desplazamientos.