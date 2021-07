Corte rechazó recurso que pedía la prisión preventiva de infante de marina acusado de homicidio en Talcahuano

La Corte de Concepción rechazó el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y ratificó la resolución que mantuvo el arraigo nacional y firma mensual al infante de marina Leonardo Medina Camaño, imputado como autor del delito de homicidio cometido contra Manuel Rebolledo Navarrete, alias "El Polera", el pasado 21 de octubre de 2019, en el marco de una intervención militar en Talcahuano, en los albores del estallido social.

En fallo dividido, la Sexta Sala del tribunal de alzada penquista confirmó la resolución recurrida, dictada por del Juzgado de Garantía de Talcahuano, tras compartir que las medidas impuestas al imputado se ajustan a los fines del procedimiento.

La resolución judicial apunta a que "esta Corte debe preguntarse qué ha cambiado entre octubre del 2019 y el día de hoy, y si es efectivo que existe algún antecedente concreto para poder afirmar un riesgo de no comparecencia del imputado al resto de las actuaciones del procedimiento".

"En cuanto a lo primero, no divisamos mayor diferencia, salvo la distinta calificación jurídica efectuada por el persecutor estatal al hecho de que se trata, que, por cierto, conlleva un aumento considerable en la penalidad eventual a imponer, pero que, como ya se señaló, es de incierto resultado definitivo. En lo que concierne a lo segundo, no existen antecedentes objetivos que permitan concluir que el imputado no comparecerá a las futuras actuaciones procesales que requieren de su presencia", añade.

La decisión fue adoptada con el voto en contra del ministro Rafael Andrade Díaz, quien estuvo por acoger la petición subsidiaria del Ministerio Público y querellantes, intensificando la medida cautelar a arresto domiciliario nocturno.

Manuel Rebolledo murió tras ser ser atropellado por el camión que conducía el efectivo de infantería de marina, en momento que llegaron para intervenir en los robos que se cometían en las pesqueras ubicadas en el sector.