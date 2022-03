Críticas por proyecto que extraerá 7 millones de metros cúbicos de arena en Coronel

Una serie de críticas ha recibido la aprobación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de un proyecto privado que permitirá extraer hasta 2.900 metros cúbicos de arena de forma diaria desde la costa de Coronel, en la Región del Biobío.

Este proyecto estima la extracción total de 7 millones de metros cúbicos del mar en 15 años y el paso de 350 mil camiones en la Ruta 160, que conecta Concepción y San Pedro de la Paz con Coronel, y que es una carretera que hace años presenta colapso vial.

Mientras que vecinos y autoridades locales cuestionan que los trabajos se realizarán a un costado del sector residencial Escuadrón, lo que -aseguran- afectará su diario vivir y provocará "un impacto ambiental muy fuerte en nuestra comuna".

"Lamento que nuevamente el SEA atente en contra de los vecinos de Coronel. Primero le negó la participación en la evaluación ambiental de este proyecto, que pretende extraer 7 millones de metros cúbicos de arena. Luego dejó de considerar las argumentaciones del Gobierno regional, que advirtió el riesgo por cambio climático y por encontrarse fuera de las políticas y planificación regional del uso del borde costero", puntualizó el concejal Ariel Durán.

La autoridad local indicó que "finalmente me parece una vergüenza que aprueben el proyecto a solo 10 días de que se vaya este Gobierno, uno más en una zona de sacrificio como lo es Coronel".

El diputado Leonidas Romero (RN) sostuvo que "me da la impresión que aquí hay algo turbio, que aquí no se escuchó a los vecinos, no se escuchó a la autoridad comunal de la comuna de Coronel, de la comuna de San Pedro, que también están preocupados".

Acabo de ingresar en @Contraloriacl Bío-Bío solicitud de pronunciamiento sobre legalidad de reciente aprobación del proyecto "Extracción de áridos en kilómetro 21 de ruta 160, Parque Industrial Uno, Escuadrón, Coronel" que afectará calidad de vida de vecinos del sector. pic.twitter.com/jDMIQ1g37I — Leonidas Romero Sáez (@leoromerosaez) March 9, 2022

"Lo más curioso, (es que es) al término de un gobierno, se autorizó la semana pasada y este viernes termina el periodo del actual gobierno. Hay que gobernar hasta el último minuto, me parece bien, pero con buenas decisiones, no dejándole un cachito al nuevo Gobierno", cuestionó el parlamentario.

Este caso ya está en conocimiento de la Contraloría y de la Corte de Apelaciones de Concepción.