De 25 mil a 200 mil pesos: Municipio de Santa Juana evalúa acciones por alza en cuentas de la luz

Un centenar de vecinos de Santa Juana, Región del Biobío, denunció haber recibido cuentas de luz con alzas indiscriminadas por parte de la empresa Frontel, superando largamente el doble e incluso el triple de lo que habitualmente pagaban.

Fresia Oñate, vecina de Curalí, indicó que "he llegado a pagar hasta 60 mil pesos y para lo que uno tiene y usa es excesivo. Antes pagaba hasta 17 mil pesos. Fui a reclamar porque una es la que paga, el bolsillo duele cuando trabaja uno solo en el hogar".

Existen casos que pasaron de pagar 25 mil pesos a 200 mil.

Yolanda Pérez, adulta mayor de Santa Juana, señaló que "desgraciadamente me llega esa boleta con tremenda suma y me asusto porque digo qué pasó con esto. No me han dado ninguna respuesta, fui a la oficina, me dijeron que estaba mal tomado el estado, pero esta semana tengo que pagar. No he dormido nada, es grave para mí como anciana".

Por este motivo, Angel Castro, alcalde de Santa Juana, dijo que "estamos hablando de familias de escasos recursos, por lo tanto estamos viendo acciones judiciales para defender a los vecinos que están con alzas indiscriminadas".

Frontel y casos resueltos

Desde la empresa distribuidora Frontel se explicó que a consecuencia de la pandemia cortaron el servicio de toma de estados de medidores y se cobró el valor promedio, pero esos casos ya se solucionaron.

"La situación ya se normalizó, y en la comuna de Santa Juana hemos recibido a la fecha 93 reclamos, de los cuales, la gran mayoría ha sido resuelto. Los pendientes se encuentran en estado de revisión y serán respondidos a la brevedad", señalaron en un comunicado.

Agregan que "entendemos las dudas que nos han planteado nuestros clientes, por lo que hemos tomado diversas medidas para darles tranquilidad de que no se les está cobrando ni un kilowatt de más".