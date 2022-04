Detenido confesó haber asesinado a adolescente en Coronel

El fiscal a cargo de la investigación del homicidio de Nicolás Paillán Martínez, menor de edad desaparecido en la discoteque La Carreta en la comuna de Coronel, en la Región del Biobío, informó que el, hasta el momento, único sospechoso confesó ser autor material del crimen.

El persecutor Cristian Vega señaló que el imputado "sí reconoció su participación en los hechos. No tengo todos los antecedentes a la vista todavía, pero, en principio, sería un delito de homicidio... No descartando una sustracción, pero no sería el modus principal".

"La persona vivía al frente del local donde este joven había concurrido con su grupo familiar y en ese lugar se producen los hechos y se encuentra el cuerpo", agregó el persecutor.

El victimario fue detenido ayer miércoles mientras comercializaba calendarios sobre la locomoción colectiva en San Pedro de La Paz.