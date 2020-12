Día nublado arruinó eclipse y venta de lentes en la playa de Penco

Totalmente nublado estuvo el cielo de la Región del Biobío durante el eclipse solar de este 14 de diciembre.

La condición climática había sido anunciada por meteorología y generó una baja asistencia de público hacia la explanada de la playa de Penco, mismo punto que el año pasado se repletó de gente durante el evento astronómico de julio.

Esto trajo consecuencias en los comerciantes locales: muchos de ellos remataron los últimos lentes especiales y otros productos.

Gisella Delpero, quien llegó con anteojos para el eclipse, dijo que la venta no fue mayor a 8.000 pesos. "No se compara con el año pasado cuando me faltaron lentes. Ahora me sobraron. El año pasado de partida hubo mucho más gente en la playa", dijo.

"Con suerte vendí 5.000 pesos. Salí para atrás", comentó Francisco Muñoz, quien fabricó y ofreció cintillos con consignas relacionadas al eclipse 2020.

"Yo creo que el asunto de la pandemia igual influyó en que la gente se quedara más en la casa", agregó el vendedor.