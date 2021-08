Disputas entre Gobierno Regional y el Ejecutivo vuelven a complicar el Rock en Conce 2021

La realización del Rock en Conce 2021 volvió a ser puesta en vilo después de que el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz (Ind), acusara al Ejecutivo de no abordar este proyecto con seriedad.

La nueva autoridad emplazó al seremi de Economía, Mauricio Gutiérrez, por "un proyecto que presentaba un servicio que está a su cargo (Sernatur) y que no obtuvo recomendación en su Gobierno, porque a la persona que tenían que justificarle la validez del proyecto jamás la contactaron".

Por lo demás, aunque las cifras de la pandemia son alentadoras, el plan Paso a Paso restringiría a un máximo de 5.000 personas el aforo, número que no se condice con la realidad del festival, que anualmente congrega a más 80.000 asistentes por jornada.

"Yo soy un promotor y va a haber REC en algún minuto, cuando esté determinado el cómo hacerlo, y eso tiene que ver con la autoridad sanitaria. Lo que pasa es que me gusta ser una persona seria cuando trabajo, y creo que no cabe con mis responsabilidades estar en un diálogo de dimes y diretes con otras personas", fustigó el ex intendente.

En esa línea, anticipó que "vamos a trabajar en serio, probablemente no con Sernatur" en el eventual festival.

Desde su primera versión, el financiamiento del REC corrió con fondos de la región, por lo que quien maneja la billetera regional ahora es el nuevo gobernador.