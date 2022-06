Encapuchados emboscaron nuevamente a trabajadores forestales de empresa de Santos Reinao en Tirúa

Dos trabajadores que prestaban servicios a la Forestal Mininco fueron víctimas de un asalto por parte de tres sujetos encapuchados, que los encañonaron con un arma de fuego, los golpearon y bajaron de una camioneta en la que se transportaban, robándose el vehículo, en la provincia de Arauco.

Los afectados, un hombre y una mujer que no registraron lesiones, trabajan realizando faenas de reforestación en la comunidad Esteban Yevilao, en una empresa contratista vinculada al dirigente mapuche Santos Reinao, la misma en que se desempeñaba Segundo Catril, trabajador forestal asesinado en Lumaco hace un par de semanas.

"En la Ruta P62S, que une Cañete con Tirúa, en el sector de Tranaquepe, fue interceptada una camioneta con dos trabajadores: una jefa de faenas de una empresa contratista y su conductor. Los sujetos armados los sacaron violentamente desde su vehículo y, al mismo tiempo, fue sustraído", detalló el delegado presidencial para Arauco, Humberto Toro.

"Los trabajadores están bien", señaló la autoridad.

Debido al hecho, hay un operativo por el sector de Tranaquepe para intentar recuperar la camioneta sustraída.

SANTOS REINADO: "ES NETAMENTE RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO"

"El tema de amedrentar a la gente (...) da una señal potente de que ellos (los atacantes) no es que no estén de acuerdo o no estén de acuerdo (con el estado de emergencia); el problema es que eso es delincuencia común", dijo Reinao a Cooperativa Regiones.

"Los actos han sido de día, a las 9.00 de la mañana hoy día, y hay un problema netamente de seguridad de que el Gobierno no se ha hecho cargo. No se ha hecho presente en los territorios al interior de las comunidades. Esto fue dentro de una comunidad mapuche", señaló el dirigente.

"Cuando las cosas se siguen dando igual es netamente responsabilidad del Gobierno", agregó Reinao.