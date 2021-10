Ex seremi de Salud Biobío aseguró que su salida se debió a "un tema político"

El ex Seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz (RN), aseguró este martes que su controvertida salida del cargo se debió a "un tema político y no técnico", por lo que solicitó al Gobierno "decir la verdad".

Según acusan parlamentarios oficialistas, el Ejecutivo solicitó la renuncia de la ex autoridad sanitaria por el voto a favor que entregó su esposa, la diputada de ese partido Francesca Muñoz, a favor del cuarto retiro de fondos de pensiones.

La parlamentaria, además, se restó de la campaña presidencial del candidato del oficialismo, Sebastián Sichel.

Ante esta situación, Muñoz afirmó que "es evidente, no podemos tapar el sol con un dedo, no se puede decir una cosa por otra. Creo que en política hay que decir la verdad y creo que es bueno decir la verdad que acá fue un tema político y no fue un tema técnico".

"La ciudadanía quiere que se diga la verdad, si se sacó por un tema político, porque no están de acuerdo por cómo votó la diputada o si creyeron alguna mentira de alguien -que es lo que yo creo que pasó-, hay que decirlo", aseguró el ex seremi de Salud del Biobío.

Finalmente, puntualizó que en el caso de su esposa "no estoy muy involucrado en las decisiones de ella, es una autoridad autónoma de mí".

Con esta declaración descarta la versión oficial que había entregado el Gobierno en voz del Seremi de Gobierno del Biobío, Daniel García, quien había indicado que el Minsal "creyó necesario dar un nuevo impulso a esta etapa que estamos comenzando".

"Fue una sorpresa su salida"

Sobre esta medida tomada por el Gobierno, Germán Acuña, presidente del Colmed Concepción, indicó que "para nosotros ha sido una gran sorpresa la salida del Seremi de Salud, él venía haciendo un buen trabajo, especialmente con gran comunicación con los gremios".

"Creo que era un ejemplo para muchas regiones del país, estábamos haciendo comunicaciones conjuntamente con la Confusam, nosotros y el Gobierno, siempre don Héctor tuvo una política de puertas abiertas, aceptaba críticas, comentarios y sugerencias", puntualizó el profesional de la salud.

En esta línea, señaló que "el trabajo de vacunación ha sido notable acá en la región y para nosotros es una sorpresa muy grande, hemos dicho ya hace mucho tiempo que nos molestan los cambios de autoridades en plena pandemia y este es un caso más".

"No sabemos qué iba a pasar con la Seremi, el cambio de rumbo siempre puede ser peligroso. No es bueno que advertimos en tiempos difíciles de la pandemia. Es cierto que estamos mejor, pero la pandemia todavía no se ha ido, entonces para nosotros es una tremenda sorpresa y nos parece muy extraño. No estamos de acuerdo con los cambios en plena pandemia, menos con las personas con las que hemos trabajado bien", advirtió Acuña.