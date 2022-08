Familia denunció presunto abuso sexual de niño de cinco años en colegio de Talcahuano

La familia de un niño de cinco años denunció que el pequeño fue víctima de abuso sexual al interior del Colegio Amanecer de Talcahuano, donde cursa kinder, y que el establecimiento no respondió correctamente ante este hecho.

"El día que vine a buscar a mi hijo, la tía Claudia me dice que pilló al niño encerrado en el baño mojándose, y que le tuvo que sacar la ropa. 'Eso no lo puedo hacer por protocolo -me dijo- pero para qué va a venir usted a perder el tiempo acá, así que yo le saqué la ropita y se la sequé'", relató la madre del menor a Cooperativa Regiones.

Según ella, después de ese episodio "él no quiere hablar nada; hace una semana que vengo hablando con la tía de que él cambió su conducta, y ella me decía que '(eso) era en la casa, que el niño es desordenado, que tenía que darle pastillas para que esté más tranquilo'".

La situación gatilló que un grupo de apoderados llegara al establecimiento la mañana de este lunes para manifestarse colgando lienzos y pancartas en el frontis, quienes además sostienen que el rector renunció producto de esta situación.

Escabrosa denuncia de presunto abuso sexual contra niño de 5 años paraliza actividades por protesta en colegio Amanecer, Talcahuano. Padres exigen respuestas por supuesta no aplicación del protocolo. PDI indaga el hecho. Apoderados afirman que rector renunció anoche @Cooperativa pic.twitter.com/Ed0cd0E6F3 — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) August 22, 2022

En horas de la tarde, el colegio emitió una respuesta formal a través de una circular, en la que da cuenta de que "nos encontramos profundamente consternados por la denuncia a la que nos vemos enfrentados en este momento".

En la misma, asegura "nuestro completo y absoluto compromiso en el cuidado y resguardo de la integridad física y emocional de cada uno de nuestros estudiantes, siendo, en primer lugar, exigentes y rigurosos en la contratación de docentes, asistentes de la educación y profesionales que se encuentren habilitados legalmente para trabajar con niños y adolescentes, así como la implementación de protocolos".

Dado que el Ministerio Público confirmó el inicio de una investigación penal, y ya ordenó a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI encabezar diligencias en torno al hecho, el establecimiento garantizó que, como en otras oportunidades, prestará "colaboración permanente con las autoridades de policías y de justicia, facilitando completamente el acceso a toda información y dependencias del colegio".

"Es nuestra preocupación que se resuelva prontamente esta investigación por el bien de nuestro alumno afectado, su familia y toda la comunidad escolar", cierra el escrito.