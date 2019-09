Familiares de jóvenes fallecidos interpusieron recurso para mejorar la Ruta de la Madera

Las familias de los dos jóvenes que fallecieron la semana pasada en un accidente de tránsito en la Ruta de la Madera interpusieron un recurso de protección, con el que buscan que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) mejore la ruta tras la gran cantidad de accidentes fatales en los últimos años.

Las madres de las recientes víctimas fueron acompañadas por el Municipio de Santa Juana y el senador Alejandro Navarro (País Progresista).

El MOP adquirió, luego de la concesión, la Ruta CH-156. Y desde 2014 a la fecha se han registrado 645 accidentes con 37 muertos en el trayecto entre San Pedro de la Paz y Santa Juana.

La madre de Marcelo Medina, uno de los jóvenes fallecidos la semana pasada a la edad de 18 años, expresó que su hijo "era todo para mí, tenía muchos sueños él, su hobby era la mecánica, scout, la iglesia evangélica. Era tan sano mi hijo, ¿por qué tuvo que morir por un camionero?".

En su desgarrador testimonio, llamó a que "esto no vuelva a pasar porque este dolor es enorme, nunca nos van a devolver a nuestros hijos. Por favor, arreglen la carretera y que no vuelva a pasarle a otra familia, porque este dolor no lo debería pasar nadie".

Medina y Víctor Manuel Inzunza (19 años), las víctimas del accidente ocurrido la semana pasada en la Ruta de la Madera, eran estudiantes del Inacap de Talcahuano.