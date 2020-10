Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial acusan faltas a la probidad en designación de director

La Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de la Región del Biobío solicitó a la Contraloría que se pronuncie sobre la designación del actual director subrogante de la institución, Gonzalo Contreras, acusando presuntas faltas a la probidad en su elección.

Según Marcelo Inostroza, representante de los trabajadores, en 2018 Contreras fue electo en calidad de subrogante -condición que aún mantiene- por el consejo directivo de la CAJ Biobío, instancia que contó con el voto de Gonzalo Elgueta, miembro del consejo que no se inhabilitó, siendo que ambos mantuvieron un estudio jurídico en conjunto.

"Se ha acreditado un vínculo de, al menos, cuatro años en que el actual director general y el consejero Gonzalo Elgueta compartían despacho profesional", dijo Inostroza.

El represetante sostuvo que la situación se agrava por la actuación de Contreras y Elgueta en sus cargos. Por ejemplo, según el dirigente, "designan investigador a Elgueta en una investigación que tenía por objeto establecer responsabilidades por la deficiente gestión que determinó la pérdida parcial de bonos de gestión de los trabajadores, el fiscal Elgueta en julio de este año formula cargos a ocho miembros de la plana directiva y no toca al director general, que jerárquicamente era el responsable de todo esto".

Apoyo de parlamentarios

Dicha acción es apoyada por el diputado Manuel Monsalve (PS), quien expuso que "no puede haber conflictos de interés y la presentación muestra con claridad que el señor Gonzalo Elgueta, miembro del directorio y el señor Gonzalo Contreras, director subrogante compartían oficina comercial, por lo tanto tienen intereses comerciales conjuntos y a la hora de tomar la decisión allí no está claro que proteja el interés general de la Corporación".

También se hizo parte el diputado Leonidas Romero (RN) quien apuntó a responsabilidades administrativas del seremi de Justicia, Sergio Vallejos.

"Personalmente le he entregado documentos al ministro -Hernán- Larraín, le he planteado este tema, le he dicho que por qué no han sacado del cargo al señor -Sergio- Vallejos que no tiene las competencias, el compromiso, que hay muchas irregularidades, hay dilapidación de fondos públicos y no se ha oído padre. Espero que esto sea la última vez y saquen a este personaje", manifestó el parlamentario.

CAJ Biobío: "Esfuerzos por avanzar hacia la transparencia"

Desde la Corporación de Asistencia Judicial, el aludido director subrogante, Gonzalo Contreras, expuso que "no hemos sido notificados, una vez recibida será respondida a cabalidad".

"La Corporación de Asistencia Judicial ha hecho importantes esfuerzos en avanzar hacia la transparencia y mejora de procesos, después de una profunda crisis institucional, ejemplo de ello son la transformación del sistema de registro, actualización de software de trabajo y equipos computacionales para todos los funcionarios, concursos públicos transparentes y oportunos y reemplazos promovidos mediante pruebas habilitantes", cerró.

Desde la Contraloría a través de un comunicado se indicó que no es primera vez que se denuncian irregularidades en la repartición, de hecho hay un informe final de Contraloría y un sumario en curso, sin embargo esta nueva solicitud se analizará.