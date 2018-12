Incendio afectó a una fábrica de plásticos en el centro de Concepción

Un incendio afectó a una fábrica importadora de plásticos y menajes del centro de Concepción desde el mediodía de hoy viernes, según informó personal de Bomberos.

El siniestro comenzó cerca de las 12:30 horas en el recinto ubicado en la calle Rengo, entre Maipú y Freire, y el fuego consumió casi totalmente el segundo piso del inmueble.

El comandante del cuerpo de Bomberos de Concepción, José Pedreros, confirmó que lograron controlar el incendio, pero indicó que dentro del recinto "tenemos un problema producto del colapso de la estructura, porque la gran carga combustible quedó tapada por el techo".

"No tenemos el acceso para poder sacar la techumbre en este momento, pero sí estamos tratando de bajar un poco la temperatura desde la parte alta y por algunas líneas por lo lateral", añadió.

La importadora colinda con un edificio que tiene un mini casino de juegos y con un hostal de cinco pisos, pero se ha confirmado que la afectación de ambos es de menor grado.

El administrador de la importadora, Richard Alarcón, explicó que el siniestro que inició en el segundo nivel, el que solo guardaba plástico, "se extendió hasta la parte trasera, y ahí se siguió expandiendo por la parte superior".

"No he podido entrar a ninguno de los locales a ver qué sucede, pero como es plástico se expandió muy rápido. Tengo entendido que es solamente la planta superior la que se está quemando y no ha bajado todavía a ninguno de los dos locales, ni el de los plásticos ni el de las máquinas", detalló.

Incendio fuera de control en pleno centro de Concepción. Se incendia una importadora de plásticos, un mini Casino de juegos y parcialmente afecta a una hostal en Rengo 635. Alarma general de incendio. @Cooperativa pic.twitter.com/BKjUKXuDKJ — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 21 de diciembre de 2018

Complicación de las labores

Bomberos convocó a todas las compañías para controlar la emergencia, pero no todos los carros pudieron ingresar, pues los vehículos están siendo desviados por reparaciones de la calle Maipú.

Las labores también se han complicado por una inusual brisa, así que Bomberos ha debido utilizar su carro portaescala para atacar la emergencia desde las alturas.

El comandante agregó que lograron evitar la propagación de las llamas hacia un inmueble de la calle Freire, y nueve compañías continúan trabajando en el lugar para que el fuego no llegue a la calle Lincoyán.

Carabineros ordenó cerrar todo el comercio aledaño del centro, producto del humo que emana de la fábrica y que actualmente cubre el centro de la ciudad.

Se estima que el tránsito seguirá cortado durante toda la tarde, por lo que autoridades recomiendan no circular en vehículos por el centro y transitar con mascarillas en el sector por la toxicidad del humo.