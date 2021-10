Incendio afectó nuevamente a un acopio de neumáticos en Talcahuano

Un acopio de neumáticos ubicado en el sector industrial de Jaime Repullo de Talcahuano ardió por más de cinco horas la noche del sábado y madrugada del domingo, provocando una densa y tóxica columna de humo negra que era visible desde distintos lugares del puerto.

Paolo Fregonara, comandante del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano, precisó que "hasta ahora no tenemos las causas, lo que si es que por las características del lugar todo indica de que habría acción humana. No existe ninguna actividad industrial cercana, no existen fuentes calóricas y además que la ignición de un neumático requiere de altas temperaturas por lo tanto tampoco podría haber sido una chispa, requiere derechamente de un acelerante o la combustión importante de una fogata".

Respecto de la cantidad de neumáticos incendiados, el oficial dijo que "aproximadamente eran entre 400 a 500 metros cuadrados, que al llegar el primer carro bomba se encontraban ardiendo en su totalidad".

En total acudieron ocho compañías a la emergencia, la que en el último tiempo se ha hecho repetitiva.

Por lo mismo, Fregonara realizó un llamado a la autoridad para que se fiscalice esta actividad, a consecuencia que el combate de este tipo de siniestros conlleva un alto costo para la institución.

"Siempre ocurre lo mismo, perdemos mangueras que cuestan 100 mil pesos cada una y perdemos no una sino que varias, los equipos de respiración auto mantenidos que son indispensables para nuestro trabajo se ven altamente dañados y tenemos que someterlos a mantenimiento con proveedores externos entonces los costos son altos y no podemos no utilizarlos, la combustión de los neumáticos genera gases y vapores que son cancerígenos", acotó.