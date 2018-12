Intendente por toma del lago Lleu Lleu: No tenemos ninguna información

El intendente de la región del Biobío, Jorge Ulloa, señaló estar en absoluto desconocimiento del proceso de toma y posesión definitiva declarado por once comunidades mapuche lafkenches ribereñas del lago Lleu Lleu, quienes desde el jueves ocupan un paño de 20.000 hectáreas del fundo Choke.

Consultado en una actividad realizada en Cabrero junto al ministro de Agricultura, Ulloa se limitó a decir que "no tenemos ninguna información".

A eso agregó que "la información que yo he recabado es que no hay ningún proceso de nada, no ha habido ninguna ocupación, así que nosotros nos atenemos a la información que tenemos, por cierto, también recibí la información que usted señala pero no tenemos denuncia de ninguna naturaleza".

Así comunidades mapuche llevan adelante el toma y posesión definitiva, como declararon, de cerca de 20.000 hectáreas cercanas al Lago Lleu Lleu reclamadas como ancestrales en Cañete/Tirúa/Contulmo. @Cooperativa pic.twitter.com/f53AEs6jHh — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 20 de diciembre de 2018

Acorde a lo informado por Jorge Lincopán, presidente de la comunidad Lorenzo Lincopán, una de las 11 comunidades que reivindican el extenso paño, "hoy día las comunidades hemos tomado la decisión firme de recuperar nuestro territorio para desarrollar un nuevo tipo de desarrollo, que sea bajo el concepto mapuche".

Agregó que "nos interesa recuperar la ribera del lago Lleu Lleu, ya que este el más limpio de América, por una particularidad súper simple, porque aquí los mapuche hemos cuidado el lago".

En cuanto a la permanencia, Lincopán fue claro en que "nosotros estamos en condiciones hoy día de resistir cualquier desalojo, la gente está preparada para aquello".