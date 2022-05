Investigan muerte de comunero mapuche en Tirúa

La delegada presidencial regional del Biobío, Daniela Dresdner, informó que se están investigando las circunstancias en que un comunero mapuche resultó fallecido presuntamente tras un ataque armado, en la comuna de Tirúa.

El hecho se registró en el sector Casa de Piedra, donde se reportó un ataque con armas de fuego contra un grupo de personas, quienes resultaron lesionadas y, uno de ellos, de mayor gravedad, fue trasladado a la posta de salud rural Alto Quilantahue.

Producto de las lesiones, el comunero mapuche falleció en el recinto asistencial.

La autoridad regional señaló que "se están investigando las circunstancias, no tengo aún datos concretos respecto a eso, pero es parte del proceso de investigación".

Aun así, expresó que "la violencia en ninguna de sus formas es algo que nosotros vamos a aceptar; lamentamos muchísimo el fallecimiento del comunero, esto no es una manera en la que nosotros estemos dispuestos a funcionar y, por lo tanto, es algo que es absoluta y totalmente condenable".

A esto se refirió también el Presidente Gabriel Boric, quien señaló que "no hay claridad todavía, hay una investigación en curso, por supuesto que es totalmente lamentable, se desconocen los motivos y el contexto de esta tragedia".

No obstante, recalcó que "sería impertinente de mi parte adelantarme. Una de las cosas que he aprendido en estos años es que cuando uno emite declaraciones altisonantes sin tener todos los antecedentes, generalmente se equivoca, por lo tanto, cabe respetar los tiempos de investigación y, por cierto, acompañar a las familias en el dolor y entregarle todas las facilidades necesarias para haya justicia y no impunidad".