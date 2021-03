Iván Núñez y Esteban Sánchez fueron intimidados y estuvieron "cinco minutos bajo fuego"

El periodista y conductor de Televisión Nacional Iván Núñez interpuso este lunes una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Cañete por el delito de homicidio calificado, en grado de frustrado, tras la emboscada que sufrió la noche del sábado junto al camarógrafo Esteban Sánchez.

Los dos profesionales resultaron heridos luego de ser atacados con armas de fuego en la Ruta P-72 en la comuna rural de Tirúa, en la Región del Biobío, mientras realizaban coberturas en la zona la noche del sábado.

Sánchez se llevó la peor parte al recibir cinco disparos en su cuerpo, uno de ellos en su ojo lo que le hizo perder la visión. Núñez, en tanto, recibió un disparo en su brazo.

El ataque al equipo periodístico se produjo cuando ambos estaban en la zona coordinando una entrevista con el comunero mapuche y líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, que mantiene un conflicto con el Estado chileno por la propiedad de tierras que reclaman propias por derecho ancestral, y que fueron entregadas a empresas forestales de poderosos grupos económicos.

En la acción legal, Núñez narró paso a paso, con crudos detalles, cómo ocurrió el atentado.

ENCUENTRO CON LLAITUL

Según el relato del periodista de TVN, hace varias semanas venían solicitando la conversación en cámara con Llaitul, "en el marco de los anuncios de posibles conversaciones con el gobierno, con la intermediación y observación de organismos internacionales. La referida entrevista se agenda para el día sábado 27 de marzo".

Inicialmente, el encuentro estaba programado a las 18:00 horas en la comuna de Cañete, hasta donde el periodista y el camarógrafo habían llegado a las 16:00 horas de ese sábado en una camioneta de propiedad de TVN. No obstante, Llaitul les advirtió que iban a tener "alguna complicación para llegar a ese lugar".

Ante ello, dice la querella, "quedamos de reunirnos en el Puente Lleu Lleu a eso de las 18 horas. Una vez que llegamos a ese lugar, Llaitul nos indica que sigamos manejando un par de kilómetros más, hasta el cruce de San Ramón".

Ñuñez indicó que a las 19:19 horas Llaitul llegó en una camioneta junto a cuatro acompañantes, incluida su pareja. Tras conversar, el equipo de prensa le ofreció al líder de la CAM ir a dejarlo a su casa, "subiéndose este, junto a su pareja a los asientos posteriores de la camioneta que manejaba, cuyo copiloto era Juan Esteban Sánchez". Mientras, la camioneta en que había llegado Llaitul los escoltaba.

"Pasamos por un lugar en que, al parecer, estaban celebrando un cumpleaños y Llaitul bajó el vidrio para saludar. Continuamos el camino y llegamos al lugar en que este y su pareja se bajaron de la camioneta. Así, dimos la vuelta y emprendimos marcha hacia Cañete", expuso en el documento.

Hasta ahí, todo iba aparentemente sin problemas.

ENCARADOS

Tras dejar a Llaitul en su hogar, y en el trayecto de regreso, Nuñez y Sánchez pasaron nuevamente por el lugar donde se desarrollaba el cumpleaños: allí, un grupo de desconocidos se interpuso en su camino y los abordó, "señalándonos que estaban muy molestas".

Según su versión judicial, estas personas les dijeron que no tenían autorización para estar en la zona y les preguntaron hacia dónde se dirigían: "Les señalamos que habíamos ido a entrevistar a Héctor Llaitul y que teníamos su autorización, pero eso no aplacó su molestia, argumentando que Llaitul era de Osorno y no de ahí. Estaban muy enojados e incluso señalaban que cruzarían un vehículo en el camino para impedirnos el paso", recordó Núñez.

"Para intentar calmar los ánimos les ofrecimos que nos dieran sus argumentos en una entrevista que se realizaría al día siguiente. En ese lugar hablamos personalmente con la dirigenta Gladys Huenumán y telefónicamente con el dirigente Santos Reinao", sigue el relato.

Así fue como Nuñez les pidió que los dejaran seguir su camino y les indicó que después de la entrevista con Llaitul podrían conversar: "Una vez que dejamos atrás ese lugar, luego de coordinar una entrevista para el día siguiente, seguimos en camino".

Sorteado ese encaramiento, siguieron conduciendo hasta terminar el camino de tierra, doblando en dirección a San Ramón, lugar donde comenzó el ataque.

Iván Núñez, en querella que interpone TVN, declara que tras dejar a Héctor Llaitul en un punto, fueron encarados por personas que celebraban un cumpleaños y que deslegitiman la posición de Llaitul como líder mapuche. Le amenazan, logran salir y les disparan. @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) March 29, 2021

"Sentí un primer impacto de bala por el lado del piloto. Luego un segundo impacto que me hirió el brazo y ahí comenzaron a dispararnos desde todas las direcciones, tanto desde los lados e incluso desde el frente. Uno de los disparos del lado del copiloto dio en el rostro de Juan Esteban, quien comenzó a sangrar profusamente. También dispararon a ambos neumáticos traseros de la camioneta, con lo que impidieron nuestra fuga. Aún así, logramos continuar avanzando mientras nos disparaban. Los disparos duraron aproximadamente unos cinco minutos y nosotros seguíamos avanzando, por lo que debe haber sido un número de tiradores importante. De hecho, nunca nos detuvimos y siempre estuvimos bajo fuego. Esteban permanentemente me gritaba 'sácame de acá'", contó el reportero.

De acuerdo con Núñez, fueron atacados con pistolas nueve milímetros y tiros de escopetas: "Se trató de un número importante de tiradores que jamás logramos ver. No había ninguna forma de defendernos y únicamente logramos salir con vida en razón de que nunca detuvimos la marcha".

En medio de la balacera, el periodista logró conducir hasta el cruce San Ramón, lugar donde se terminaron los disparos. "Me bajé de la camioneta, pues había un camión blanco estacionado. Le pedí ayuda e inmediatamente se fue. Durante esos minutos llamé al 133, a las 20.16 horas", dijo.

La ayuda llegó minutos más tarde: "Noté que venían unas luces por el camino y me puse de rodillas con las manos arriba. El auto se detuvo y la pareja que lo conducía en un principio se negó a ayudarnos. No fue sino ante mis súplicas que decidieron llevarnos en el asiento trasero hasta el Hospital de Cañete", cerró el relato.

Aduce en la acción legal la agravante de homicidio calificado, porque están seguros que los vieron pasar de ida, luego, los amenazan y posteriormente los emboscaron para disparar con intención de matar @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) March 29, 2021