Joven de 23 años fue asesinado a puñaladas afuera de su edificio en Concepción

Un joven de 23 años fue asesinado a puñaladas la mañana de este lunes en el sector Pedro del Río Zañartu, en la costanera de Concepción, en lo que se indaga como el homicidio 94 registrado en la Región del Biobío este 2025.

Según informó la Policía de Investigaciones (PDI), la víctima fue atacada -se presume por una persona conocida de él- en momentos en que entraba al edificio donde residía, siendo apuñalado en una de sus piernas.

El ataque, que se enmarcaría en una riña, provocó que el joven sufriera una lesión fatal en una arteria.

"Existe bastante evidencia hematológica encontrada en el lugar, y se está trabajando a fin de establecer la correcta dinámica de los hechos", afirmó el comisario Jorge Cartagena, de la Brigada de Homicidios de la PDI, que también dio cuenta que se allanó un domicilio "mediante entre registro voluntario que accedió la propietaria".

Las primeras hipótesis apuntan a una riña como el origen del homicidio. (FOTO: ATON)

"La víctima conoce a los propietarios del inmueble", explicó el funcionario policial, lo que sugiere una cercanía entre la víctima y el entorno del lugar del crimen, incluyendo al presunto agresor.

Por el momento no se ha logrado detener al autor de este crimen.

Violencia en la región

Los detalles de este homicidio también fueron abordados por la seremi de Seguridad de la Región del Biobío, Paulina Stuardo, quien corroboró que el afectado "fue herido a través de un arma cortopunzante en cercanías de su hogar, al parecer en un contexto de riña".

En esta línea, reveló que la investigación está a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

La autoridad también reveló el escenario de violencia en la región, detallando que, "a la fecha, (se registran) 94 homicidios".

"En relación con en el mismo pedido del 2024, hay 13 casos menos, con una concentración de estos hechos en la comuna de Concepción seguido por Talcahuano, San Pedro de la Paz y Los Ángeles", puntualizó Stuardo.