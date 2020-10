Joven discapacitada fue sorteada como vocal de mesa en Concepción: Familia pide que la eximan

La familia de la joven Lisette Cantín (24) de Concepción pide a las autoridades que evalúen el caso de su hija que salió elegida como vocal de mesa en el segundo llamado, sin derecho a excusa, a pesar de que ella tiene una discapacidad mental diagnosticada con un 55 por ciento, no habla, no sabe leer, padece epilepsia y no se vale por sí sola.

Consultados sus datos en el Servel, la joven debería constituir la mesa 37V del Liceo Comercial Enrique Oyarzún de Concepción. Su familia teme que puedan ser multados porque evidentemente ella no puede cumplir con la responsabilidad que se le asigna.

Victoria Muñoz, madre de Lisette, explicó que "salió de vocal de mesa la segunda vez. Quedamos súper preocupados con mi esposo, porque mi hija no puede participar: ella no tiene lenguaje, es autista y epiléptica y ella no es autónoma".

"No puede andar sola, no habla, solamente cuando yo como mamá le doy la orden que diga como se llama. Es primera vez que sale de vocal de mesa. Pedimos que la eliminen por su discapacidad", añadió.

Karen Sanhueza, presidenta del colegio especial Chile España de Concepción, indicó que "nos afecta bastante que a una joven con discapacidad la hayan nominado para ser vocal de mesa. Nuestros niños están inscritos en la Compin por el servicio de discapacidad y creo que la información debería cruzarse".

Desde el Servel se especificó que quien designa a los vocales de mesa es la Junta Electoral respectiva, sin embargo, a pesar de que el caso evidentemente es atendible, no existe un protocolo que permita formalmente sacar a Lisette del registro como vocal.