Joven voluntario tras incendios en Biobío falleció por virus hanta

El Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó este lunes que las muestras tomadas a Matías Uribe, un joven deportista de 22 años oriundo de Penco, dieron positivo a virus hanta, convirtiéndose en la primera víctima fatal por esta enfermedad en la región durante este año.

El voluntario, que había trabajado ayudando a los damnificados por los incendios en la zona, presentó días después cefalea y gastroenteritis, por lo que fue trasladado al Hospital Penco Lirquén. Pese a los esfuerzos médicos, su estado empeoró rápidamente y falleció.

Andrea Gutierréz, encargada de la unidad de Epidemiología de la Seremi de Salud del Biobío, informó que ya se inició la investigación epidemiológica ambiental para determinar el foco exacto de exposición.

"El objetivo es identificar los factores que incidieron en el contagio, considerando que el periodo de incubación del virus puede extenderse hasta 45 días antes del inicio de los síntomas", explicó.

Asimismo, la autoridad sanitaria aclaró que, hasta el momento, no existe una relación causal comprobada entre los incendios forestales y la presencia del virus hanta en este caso particular, por lo que la trazabilidad de los movimientos del joven en las semanas previas será clave.

Por su parte, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, lamentó profundamente la pérdida y calificó a Matías como un "héroe" que puso su energía al servicio de la comunidad. "Él puso primero su corazón y su energía de joven al servicio de los demás", señaló, haciendo un llamado a la tranquilidad de la población mientras concluyen las pericias.

Matías Uribe, quien era un destacado futbolista local, está siendo velado en la sede del Club Deportivo Juventud Iberia de Penco, donde familiares, amigos y vecinos se han reunido para darle el último adiós.